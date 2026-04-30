Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, hijo de la recordada animadora, actriz y comunicadora venezolana Josemith Bermúdez, falleció el miércoles en México a los 14 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por Lawrence School, institución donde el joven cursaba estudios. A través de un obituario en Instagram, el centro educativo lamentó el deceso y expresó condolencias a la familia.

El periodista Luis Olavarrieta, allegado a la familia de la animadora, confirmó la noticia, y pidió consideración y prudencia.

El menor de edad residía en Ciudad de México junto con su padre, el odontólogo Cristóbal Sforzina Marcano. De acuerdo con datos disponibles, el fallecimiento ocurrió en la misma ciudad, sin que se haya hecho pública la causa.

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Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez era conocido por ser el único hijo de Josemith Bermúdez, figura del entretenimiento venezolano, que falleció en 2021 de cáncer de ovario.

La noticia ha generado reacciones de pesar en redes sociales y entre figuras del medio artístico, que han expresado condolencias a la familia.