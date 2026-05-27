El actor francés Pierre Deny murió a los 69 años luego de enfrentar una agresiva forma de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), informaron sus hijas mediante un comunicado difundido por el canal francés TF1.

“Con enorme tristeza anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny este lunes, tras una repentina y severa enfermedad”, expresó su familia al confirmar la noticia.

En los últimos años, el intérprete había continuado activo en la televisión francesa con participaciones en producciones como Camping Paradis y Le Fil d’Ariane. Además, apareció en tres episodios de la popular serie de Netflix Emily in Paris, donde dio vida a Louis de Léon, empresario y padre del personaje Nicolas, interpretado por Paul Forman.

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Tras conocerse su muerte, varias figuras del entretenimiento francés reaccionaron públicamente. La cantante y actriz Sylvie Vartan dedicó un emotivo mensaje en redes sociales para despedirlo.

“Compartimos momentos maravillosos sobre el escenario en una obra de Isabelle Mergault. Era un actor generoso, sensible y con un gran sentido del humor”, escribió Vartan en Instagram. También envió condolencias a la familia y allegados del actor.

Deny inició su trayectoria artística durante la década de 1980 y construyó una extensa carrera en la televisión francesa. Participó en reconocidas producciones como Sous Le Soleil, Une femme d’honneur y Cinq soeurs.

Uno de sus trabajos más recordados fue en la telenovela Demain Nous Appartient, donde actuó en más de 300 episodios entre 2017 y 2023, consolidándose como uno de los rostros más familiares de la televisión en Francia.