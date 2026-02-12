El actor surcoreano Jung Eun‑woo falleció a los 39 años, la noticia, difundida en medios locales, conmocionó a sus seguidores, sobre todo por la última publicación en su cuenta de Instagram.

Jung Eun-woo, de nombre real Jung Dong-jin, fue un actor surcoreano que nació el 10 de abril de 1986 en Incheon, Corea del Sur; estudió Teatro y Cine en la Universidad Dongguk, una de las instituciones más reconocidas del país en formación artística, y debutó profesionalmente como actor en 2006 en la serie juvenil “Rounding Off Season 3” de la cadena KBS.

A lo largo de casi dos décadas de carrera, Jung participó en numerosos dramas televisivos populares, se consolidó como un intérprete versátil. Algunos de sus trabajos más recordados incluyen “Bride of the Sun” (también conocida como “La novia del sol”), “Five Fingers”, “One Well-Raised Daughter”, “The Return of Hwang Geum-bok” y “My Only One”.

También incursionó en el cine con títulos como “Memory” (2021), que fue su última aparición cinematográfica antes de su fallecimiento.

Su trabajo fue reconocido con premios como New Star Award en los SBS Drama Awards, lo que reflejó su creciente proyección dentro de la industria del entretenimiento surcoreano.

En su última publicación, la cual está dando de qué habar, el actor de dramas populares escribió:

“Missing, envying, regretting…”.

La expresión puede traducirse como: “Extrañando, envidiando, arrepintiéndome”.

El mensaje fue acompañado con fotografías de artistas fallecidos, entre ellos Amy Winehouse, una icónica cantante y compositora británica, reconocida como una de las voces más influyentes del siglo XXI en géneros como el soul, jazz y R&B.

Murió trágicamente el 23 de julio de 2011 a los 27 años, en su casa de Londres, debido a una intoxicación etílica accidental. Con su muerte, pasó a formar parte del “Club de los 27”.