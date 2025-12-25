El actor Patrick Cassidy Finn falleció el lunes en su residencia en Los Ángeles, a los 60 años, tras una batalla contra el cáncer, según informó New York Post.

La información fue confirmada por familiares del actor, quienes indicaron que su muerte ocurrió después de complicaciones derivadas de la enfermedad.

De acuerdo con People, Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Tras recibir tratamiento médico, logró entrar en remisión, pero posteriormente el cáncer regresó y se extendió a otras partes del cuerpo. Su estado de salud se deterioró en los últimos meses.

RIP Pat Finn aka Joe Mayo. pic.twitter.com/OoIatQQ55V — Wes Reynolds (@WesReynolds1) December 25, 2025

Pat Finn nació el 31 de julio de 1965 en Evanston, Illinois. Tras graduarse de la Universidad de Marquette, dio sus primeros pasos en la actuación participando en grupos de comedia e improvisación en Chicago.

A inicios de la década de 1990 comenzó a abrirse camino en la televisión, donde fue sumando participaciones en distintas series a lo largo de los años.

Según informó People, Finn fue conocido por su papel de Bill Norwood en la serie ‘The Middle’, en la que participó entre 2011 y 2018. A lo largo de su carrera también apareció en otras producciones de televisión.

En ‘Friends’ interpretó al Dr. Roger, presentado como el novio de Mónica Geller en varios episodios, y en ‘Seinfeld’ encarnó al personaje Joe Mayo.

A lo largo de su carrera, Finn participó en distintas producciones de televisión y cine, manteniendo una presencia constante en la industria del entretenimiento, según informaron medios estadounidenses.

El actor estaba casado con Donna Finn, con quien compartió más de tres décadas de matrimonio. La pareja tuvo tres hijos: Cassidy, Caitlin y Ryan. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, uno de sus familiares compartió un mensaje público en el que se confirmó la fecha y causa de la muerte.

Su hija Cassidy Finn despidió a su padre con un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram.

“Papá… fuiste y sigues siendo un ejemplo y una inspiración para todas las personas que te conocieron. Traté de pensar en una palabra para describirte, pero ninguna podría hacerte justicia. Tú eres Pat Finn”.

En otra parte del mensaje agregó: “Nunca conocí a una sola persona que hablara mal de mi papá. Me siento la persona más afortunada del mundo por haber podido llamarte mi papá”, escribió la mujer en su cuenta oficial.