Robert Redford, actor y director ganador del Oscar y fundador de Sundance, muere a los 89 años.

Redford murió “en su hogar en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de las personas que amaba”, dijo la publicista Cindi Berger en un comunicado.

No se ofrecieron detalles sobre la causa de muerte.

Tras alcanzar la fama en la década de 1960, Redford se convirtió en una de las mayores estrellas de los años 70 con películas como El candidato, Todos los hombres del presidente y Tal como éramos, cerrando esa década con el Óscar a mejor director por Gente como uno (1980), que también ganó el premio a mejor película ese año.

Su cabello rubio ondulado y su sonrisa juvenil lo convirtieron en uno de los galanes más deseados, pero trabajó arduamente para ir más allá de su apariencia — ya fuera a través de su activismo político, su disposición a interpretar papeles poco glamorosos o su dedicación a brindar una plataforma al cine independiente.

Redford ganó el Óscar a mejor director por el melodrama familiar “Gente corriente” (1980), la primera de sus nueve experiencias detrás de la cámara.