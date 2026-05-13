El comentarista de farándula Melvin Alexander Vicente Ventura, mejor conocido como Melvin TV, murió el martes tras dar a conocer su diagnóstico de cáncer de colon el año pasado.

La noticia fue confirmada por Santiago Matías, propietario del grupo de medios Alofoke Media Group, donde el comunicador trabajó hasta agosto de 2024.

“Es paz descanse. Dios te tenga en su gloria. Te vamos a extrañar”, escribió Matías en su cuenta de Instagram.

En los últimos meses, Melvin estuvo solicitando donantes de sangre y ayuda económica para luchar contra la enfermedad.

La semana pasada, el doctor Félix Cruz Jiminián alertó sobre el estado en el que se encontraba Melvin tras el deterioro de su salud, afirmando que estaba agonizando.

Entre los programas en los que Melvin TV se destacó como panelista, se encuentran “Los Jediondos”, “Alofoke Radio Show”, “Sin Filtro Radios Show”, “Los Dueños del Circo” y “La Gurrupela”.