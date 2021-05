La cantante Nydia Caro sufre la muerte de su hermano, Freddy Caro, quien falleció hace unos días de un ataque al corazón.

Ha sido la propia cantante quien ha dado a conocer la noticia a través de una publicación en su cuenta de Facebook en la que repasa la vida de su hermano y reflexiona sobre la muerte.

“Mis Queridos Todos, Hace unos días falleció mi único hermano Freddy Caro de un ataque de corazón masivo. Vivía en Rincón. Trabajó muchos años en la corte Federal. Le gustaba la música y era un percusionista muy bueno. Cheo Feliciano era su héroe, coleccionaba búhos, como todos los de la familia Caro. Era padre de dos hijas: Chiara, quien falleció muy joven en un accidente de auto, y Bianca, quien heredó su amor por la música y es mi única sobrina adorada. Su sueño fue ser abogado pero no se le dio. Estudió estenografía de corte para estar cerca de todo lo que eran las leyes. Sufrió de muchas situaciones de salud, diabetes, epilepsia y una artritis aguda. Será cremado lo cual era su deseo. En estos momentos todavia estoy procesando su muerte. Sin embargo, llevo mucho tiempo pensando que la muerte hay que comenzar a verla de otra manera… El cuerpo es el vehículo del alma. Cuando ya está tan deteriorado que la persona realmente solo sufre y no siente alegría por nada, cuando la mente se rinde, y el cuerpo la sigue, creo que es mejor pedirle a Dios misericordia… es lo compasivo. Somos los que quedamos que no queremos sufrir la ausencia de ese ser… Así que yo he elegido desearle a mi hermano un buen viaje, que sea libre de todos las cosas que lo perturbaban, de todo dolor físico, emocional y mental. Cuando vivíamos en Nueva York, el criaba palomas, ellas volaban y regresaban, esto lo apasionaba. Al regresar de Rincón, le pedí a Freddy que me diera una señal que estaba bien. Al pasar un tiempito frente a mi auto pasaron dos palomas blancas… Me sonreí…abrazo del alma, Nydia”, compartió la artista junto con una foto de ambos cuando pequeños.