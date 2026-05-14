Michael Stone, actor y hermano mayor de Sharon Stone, ha fallecido tras una larga enfermedad, según anunció la actriz en su perfil de Instagram.

“Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido tras una larga enfermedad. Le deseamos paz”, señala la publicación. El mensaje está firmado por la propia Sharon y sus hijos Roan, Laird y Quinn.

Michael Stone protagonizó junto a su hermana la película The Quick and the Dead en 1995. Su debut en la gran pantalla fue cinco años antes con el film End of the Night.

A lo largo de su carrera, participó principalmente en series de televisión y películas, como CSI: Miami y The Bold and the Beautiful, además de las películas Eraser, Malevolence. Su última película fue Destinos Opuestos en 2022, según detalla la revista People.