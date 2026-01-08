El hermano menor del actor Patrick Swayze, Sean Swayze, murió a los 63 años, según confirmaron familiares a medios estadounidenses.

El deceso se registró el 15 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles, de acuerdo con información divulgada esta semana.

La confirmación fue realizada por Jesse Swayze, hijo de Sean y sobrino del protagonista de “Dirty Dancing”, en una declaración entregada a TMZ. Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que Sean falleció “por una hemorragia gastrointestinal alta aguda y una acidosis metabólica severa provocadas por cirrosis del hígado”, según consta en el registro de defunción obtenido por ese medio.

La noticia fue ratificada días después por Rachel Leon, prima de Patrick y Sean Swayze, a través de una publicación en Instagram compartida el 17 de diciembre. En el mensaje, Leon expresó: “Tengo el corazón roto al compartir que mi primo Sean Swayze falleció hoy”, junto a dos fotografías recientes del fallecido. Según explicó, las imágenes habían sido tomadas para promocionar una iniciativa vinculada a “Dirty Dancing”.

Leon detalló que la idea surgió como un homenaje a Patrick Swayze y que Sean participó activamente en la propuesta. “Mi hija, que es gerente de mercadeo, tuvo esta idea para honrar a nuestro primo fallecido, Patrick Swayze”, escribió. Añadió que enviaron camisetas a Sean, quien las usó con orgullo. “Siempre fue divertido y lleno de vida”, agregó.

Antecedentes familiares y el legado de Patrick Swayze

En su publicación, Rachel Leon también señaló que Sean tenía previsto visitarla en Texas antes de su fallecimiento repentino y que esperaba con interés ese encuentro.

En el mismo mensaje extendió palabras de apoyo a la familia: “Nuestros pensamientos y oraciones están con su hermano Don Swayze y con sus hijos, Cassie Swayze, Kyle Swayze y Jesse Swayze”.

Concluyó que acompañan a toda la familia en este momento: “Estamos orando intensamente por toda la familia durante este momento difícil. Por favor sepan que los amamos y que siempre estaremos aquí para ustedes”.

La muerte de Sean Swayze se produce poco más de 16 años después del fallecimiento de su hermano Patrick Swayze, quien murió en septiembre de 2009 a los 57 años a causa de un cáncer de páncreas. El actor había sido diagnosticado con cáncer pancreático en etapa 4 en enero de 2008 y habló públicamente sobre su enfermedad meses antes de morir, en una entrevista con Barbara Walters para ABC.

“Diría que cinco años es un pensamiento bastante optimista”, dijo el actor a comienzos de 2009. “Dos años parece más probable si se cree en las estadísticas. Quiero resistir hasta que encuentren una cura, lo que significa que más me vale ponerme en marcha”.

El protagonista de Ghost falleció apenas meses después. Al momento de su muerte estaba casado con la escritora y bailarina Lisa Niemi, quien actualmente tiene 69 años.

“Patrick Swayze falleció pacíficamente hoy, acompañado por su familia, después de enfrentar los desafíos de su enfermedad durante los últimos 20 meses”, informó su publicista, Annett Wolf, en un comunicado emitido el 14 de septiembre de 2009.

El padre de Patrick y Sean, Jesse Wayne Swayze, murió en noviembre de 1982 a los 57 años. Su madre, Patsy Yvonne Helen Swayze, falleció en septiembre de 2013 a los 86 años.

Además de sus respectivas familias, Patrick y Sean Swayze eran hermanos del actor Don Swayze, de 67 años, y de la actriz Bambi Swayze, de 66. Otra de sus hermanas, Vicky Swayze, murió por suicidio en 1994, a los 45 años.