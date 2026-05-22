El hijo del animador infantil Daniel Coleman, conocido por el programa “Danny Go!”, falleció tras enfrentar un agresivo cáncer, según confirmó el propio artista en un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Coleman informó que su hijo Isaac, de 14 años, murió el pasado jueves 21 de mayo, luego de haber sido diagnosticado con cáncer de boca en etapa 3. La noticia fue compartida el viernes 22 de mayo a través de Instagram, donde el animador publicó una fotografía del adolescente junto a una imagen en blanco y negro de ambos.

“Isaac Daniel Coleman. 3/10/11 - 21/5/26”, escribió el artista al inicio de su mensaje. “Oh mi dulce niño. Hay tanto que quiero decir, pero aún no sé cómo. Ya te extraño tanto, y el dolor en mi corazón es más de lo que puedo procesar”, añadió.

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El animador describió a su hijo como un joven valiente que enfrentó la enfermedad con fortaleza, incluso en medio de grandes dificultades de salud. “Tus 14 años estuvieron llenos de tantos desafíos, pero los enfrentaste con tanta agallas… y de alguna manera mantuviste tu alegría característica”, expresó.

Coleman también destacó el orgullo que siente por su hijo y el impacto que dejó en su vida. “Ser tu padre fue el honor de toda una vida. Estoy tan orgulloso de ti y te amo para siempre. Descansa en paz, hijo”, concluyó.

El diagnóstico de Isaac fue revelado públicamente por el propio Coleman en diciembre de 2025, cuando explicó que el adolescente padecía cáncer en la boca asociado a una condición médica previa: la anemia de Fanconi, una enfermedad hereditaria rara que afecta la médula ósea y aumenta significativamente el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer.

En meses posteriores, el animador compartió actualizaciones sobre la evolución de su hijo, señalando que la enfermedad había progresado de forma agresiva y que el tratamiento se había enfocado en cuidados paliativos para aliviar el dolor. En abril, indicó que Isaac recibía radioterapia paliativa y atención de hospicio, con el objetivo de garantizarle la mayor comodidad posible.

Como consecuencia de la situación familiar, Coleman también anunció la cancelación de la gira programada para 2026 de “Danny Go!”, priorizando el cuidado de su hijo durante el proceso de la enfermedad.

La noticia ha generado numerosas muestras de apoyo en redes sociales hacia la familia Coleman, especialmente hacia el animador, quien en múltiples ocasiones compartió el difícil proceso de salud que atravesaba su hijo.