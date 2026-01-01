Pedro Juan Figueroa, el presentador de televisión que se destacó en programas de farándula como “Lo sé todo” y “Dando Candela”, falleció hoy, confirmó la oficina de comunicaciones de Wapa Televisión.

La noticia se dio a conocer en una nota de duelo que envió la empresa, lamentando la muerte del conocido comentarista que se destacó por 12 años en el espacio vespertino junto a Yulianna Vargas, Enrique “Kike” Cruz, Fernan Vélez “Nalgorazzi” y Catherine Paola Castro.

“Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío inmenso, tanto a nivel profesional como humano”, lee el mensaje sobre la figura que se destacó por inmortalizar la frase “ponme tensión”.

“Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y con todo el equipo que hoy enfrenta esta irreparable pérdida. Elevamos nuestras oraciones y enviamos fortaleza en este momento de profundo dolor”.

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de Figueroa, y el canal exhortó por respetar la privacidad de su familia durante este difícil proceso.

Diversas figuras públicas han extendido sus condolencias por el deceso del animador, que se destacó en diversos talleres del mundo del espectáculo.

“Wow, muy triste su perdida 😞🙏🏻 Enviando un fuerte abrazo a todos sus seres queridos!“, escribió la Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado.

La reportera de entretenimiento de NotiCentro, Nicole Chacón, también lamentó el fallecimiento. “Oh no!! Wow… Que triste. Amor y paz para sus seres queridos.🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼"

Otra figura que también se expresó fue la periodista y ex-integrante de “Dando Candela”, Sylvia Hernández. “Me uno al dolor de la familia y compañeros de trabajo de Pedro Juan Figueroa, con quien labore por varios años. Dios les de consuelo y #qdep“, escribió la comunicadora, acompañado de una foto con su excompañero de trabajo y la también presentadora Jessica Serrano.