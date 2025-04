Vicente “Chente” Ydrach reveló hoy que su mánager y cofundudador de Gallimbo Studios, Idel Vázquez, murió tras una “larga batalla” contra el cáncer.

En una conmovedora publicación en sus redes sociales, Ydrach honró la memoria de su amigo y socio por más de 15 años, a quien catalogó como “hermano de la vida” y compartió algunas imágenes de los “innumerables viajes y roadtrips” que hicieron junto a sus respectivas familias.

“... la música siempre nos acompañaba. Hoy recuerdo una canción que nunca faltaba: “Amor y Control” de Rubén Blades. Tu perspectiva ante ese tema cambió a través de estos 15 años: ‘primero me sentía como el hijo, luego como el padre y ahora soy la madre’. La madre tenía un cáncer que no se podía curar“, expresó el podcastero, quien indicó que el también productor pereció acompañado de su familia en todo momento.

PUBLICIDAD

“En algún lío que nos metimos, un día te escuché decir: “mi mamá me decía desde chiquito que si me dejaba solo un rato en la jungla, después me encontraba encima del león. Ahora ese león se encamina al más allá en donde nos encontraremos luego”, continúa el mensaje,

A Vázquez le sobrevive su esposa, Maru Chacón, con quien llegó a traer el espectáculo de “La granja de Zenón” a Puerto Rico por primera vez, y sus hijos Máximus -quien cumplió los cuatro años en febrero de este año- y Loretta Victoria, de solo 6 meses.

“Todo va a estar bien, SIEMPRE. Eres un guerrero que te criaste en un hogar de guerreros y te casaste con una guerrera. Sí, Maru es el verdadero referente de fortaleza. Esto ha sido una lucha de años en donde ella lo ha dado todo sin titubear. Atención a ti, a los nenes y a la empresa. Tus padres y hermanos nunca la dejaron caer. Siempre cuidándote y hablándote. Velando que estés lo más cómodo posible. Los besos y abrazos nunca escasearon. Aquí nuevamente recordé de dónde venía el orgullo de celebrar tu sangre: ‘¡¡Esa es mi familia!!’”, escribe Ydrach.

“Me quedo con los mejores recuerdos. Te amo y siempre te amaré. Te celebro por todo lo alto y sé que pronto nos volveremos a ver. El movimiento no puede parar”, concluyó.