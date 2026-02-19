El rapero estadounidense Lil Poppa, una de las jóvenes promesas del hip hop procedente de Jacksonville, Florida, falleció este miércoles, según confirmó el portal especializado TMZ.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton, en el estado de Georgia, informó que el artista —cuyo nombre real era Janarious Mykel Wheeler— fue declarado muerto a las 11:23 a. m. locales. Hasta el momento, no se reveló la causa del deceso.

Lil Poppa alcanzó notoriedad gracias a temas como Love & War, Mind Over Matter y HAPPY TEARS, consolidándose como una de las voces más sensibles y reflexivas de la nueva generación del rap sureño. El artista se encontraba en el punto más alto de su carrera musical.

Su último trabajo discográfico, Almost Normal Again, un álbum de 16 canciones, se lanzó en agosto del año pasado. Apenas el viernes pasado, el artista lanzó su más reciente sencillo, Out of Town Bae, mostrando una vez más su habilidad para narrar experiencias personales con lirismo y vulnerabilidad.

Lil Poppa tenía programada una presentación el próximo mes en Nueva Orleans, parte de una agenda promocional que buscaba reforzar su conexión con los fans tras el éxito de su álbum.