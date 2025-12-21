El actor James Ransone, conocido por su participación en series y películas de Hollywood, falleció a los 46 años, según confirmaron autoridades del condado de Los Ángeles. La noticia generó impacto entre seguidores y colegas del medio artístico.

Ransone alcanzó reconocimiento internacional por su papel de ‘Ziggy Sobotka’ en la aclamada serie “The Wire”, producción de HBO considerada una de las más influyentes de la televisión contemporánea.

En el cine, el actor formó parte de diversos proyectos destacados, entre ellos “It: Capítulo Dos”, donde interpretó la versión adulta de ‘Eddie Kaspbrak’, así como títulos del género de terror y drama que consolidaron su versatilidad actoral.

PUBLICIDAD

Nacido en Baltimore, Maryland, James Ransone desarrolló una carrera de más de dos décadas en cine y televisión, participando también en series como Generation Kill y en filmes independientes que recibieron reconocimiento crítico.

Las autoridades informaron que no se encontraron indicios de participación de terceros en su fallecimiento, mientras continúan los procedimientos correspondientes conforme a los protocolos oficiales.

Tras conocerse la noticia, fanáticos y figuras de la industria expresaron mensajes de despedida en redes sociales, recordando el talento y la huella que James Ransone dejó en la pantalla.