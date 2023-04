Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció la noche del 9 de abril a los 28 años por causas aún desconocidas, sin embargo, fuentes extraoficiales indican que el joven cantante habría sufrido un paro cardíaco fulminante.

Los primeros reportes fueron dados a conocer por el periodista Carlos Jiménez, quien a través de su cuenta oficial de Twitter señaló que Figueroa habría sido encontrado sin vida en su casa ubicada al sur de la Ciudad de México, sin aparentes rastros de violencia.

UN INFARTO

Las primeras versiones de las autoridades indican q Julián Figueroa murió aparentemente a causa de un infarto.

Los investigadores q llegaron al domicilio de Jardines del Pedregal reportan q no hallaron algo q indique violencia en el deceso.

La @FiscaliaCDMX indaga pic.twitter.com/kmVi0IMdar — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 10, 2023

Además, destacó que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se encontraban en el lugar para realizar las investigaciones pertinentes y deslindar responsabilidades: “Perdió la vida el hijo de Maribel Guardia. Los primeros reportes indican que no presenta huellas de violencia. Autoridades de la Fiscalía de la CDMX acudieron al lugar para indagar lo sucedido”.

PUBLICIDAD

Aunque hasta el momento ni la actriz ni ningún otro miembro de la familia ha hablado al respecto de este lamentable deceso, el conductor Gustavo Adolfo Infante, mediante su canal de YouTube confirmó la noticia y reveló, además, que el cuerpo sin signos vitales de Julián fue localizado en su habitación.

Figueroa participó recientemente en la telenovela “Mi camino es amarte”, al lado de Susana González y Gabriel Soto, a la par de su carrera en televisión también se desempeñaba como cantante, incluso había terminado de grabar su primer disco como solista y estaba preparando su lanzamiento.

Unas horas antes de su partida, Julián dedicó un emotivo mensaje a su padre Joan Sebastian, en el que hubiera sido su cumpleaños número 72, donde se dejó ver bastante afectado.

“Vituperan los fanáticos ‘viva el poeta del pueblo’, pero a mí me me importa un bledo solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammy, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”, expresó.

Julián estaba casado con la también cantante Imelda Tuñón, con quien procreó un hijo.

Hasta la casa de la actriz han comenzado a llegar algunas personalidades del medio del espectáculo, así como amigos cercanos, para poder estar al lado de la familia en estos momentos tan complicados, pero lo que ha llamado la atención es la llegada de la carroza fúnebre para trasladar el cuerpo del cantante hasta donde será velado.