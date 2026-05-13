La actriz, cantante y bailarina Pamela Marisa Melo falleció el martes a los 32 años, noticia que fue confirmada inicialmente por el actor y director Renán Moreno mediante una publicación en redes sociales.

“Muere joven actriz de Monterrey, quien participó en varias puestas en escena, entre ellas ‘Dama de Horror’ y ‘Ana Frank’”, escribió Moreno en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de la muerte de la artista ni se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento, lo que ha generado numerosas preguntas entre seguidores y miembros de la comunidad artística.

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La última actividad de Melo en redes sociales mostraba imágenes relacionadas con la grabación de una cápsula para el Tecnológico de Monterrey.

Tras darse a conocer la noticia, compañías teatrales, productores, colegas y distintas instituciones culturales expresaron mensajes de condolencia dirigidos a sus familiares y seres queridos. Asimismo, agrupaciones de teatro independiente resaltaron su compromiso con las artes escénicas, así como el respaldo que constantemente brindaba a otros talentos.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Pamela Marisa Melo logró consolidarse como una de las jóvenes exponentes más activas del teatro regiomontano. A lo largo de su trayectoria formó parte de producciones como Ana Frank y Damas de Horror, además de participar en diversos proyectos artísticos como intérprete, cantante y bailarina.

De acuerdo con información divulgada por TV Azteca, también impulsó iniciativas enfocadas en el desarrollo cultural de Monterrey. Fue creadora de “Puro Teatro Monterrey” y de “Monterrey Acapella”, espacios dedicados a promover las artes y el talento local. En 2023 recibió el Premio Mujer Tec en la categoría de Arte y Gestión Cultural por su aportación a la promoción artística.

En plataformas digitales, amigos y personas cercanas la describieron como una mujer alegre, solidaria y profundamente comprometida con la comunidad cultural.