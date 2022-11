En las últimas horas, se conoció la triste noticia de la muerte de Irene Cara, a los 63 años. La actriz y cantante que supo conquistar el corazón del público en las películas Flashdance y Fame, donde brilló con su talento en la actuación y el baile. Por el momento, se desconocen las causas del deceso. Las primeras informaciones indican que su cuerpo fue hallado en su propiedad de Florida, en los Estados Unidos.

“Esta es la peor parte absoluta de ser un publicista. No puedo creer que haya tenido que escribir esto, y mucho menos publicar la noticia. Por favor, compartan sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos y sé que ella estará sonriendo desde el cielo. Adoraba a sus fans”, escribió la publicista de Irene Cara en la cuenta oficial de Twitter de la artista, donde compartió la desconsolada noticia con un comunicado.

En el texto detalló además que aún no hay información precisa acerca de las causas de la muerte, pero al momento de conocerse se comunicará. “La familia de Irene solicitó privacidad mientras procesan su duelo. Ella era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas. Los servicios funerarios están pendientes y se planeará un memorial para sus fanáticos en una fecha futura”, completó.

La artista, ganadora de un Grammy y un Oscar por su interpretación de la canción principal de Flashdance, estuvo alejada de los medios, pero su nombre nunca dejó de ser sinónimo de inspiración. Si bien su carrera comenzó cuando era apenas una niña, al hacer diversas participaciones en ciclos televisivos como la novela Love of Life , la fama y popularidad le llegaron con la pantalla grande.

Las dos películas que le abrieron las puertas del baile en el cine, Fame y Flashdance, le dieron un importante lugar a la artista de origen puertorriqueño al exponer su particular estilo de baile que fue una gran inspiración para las jóvenes de la época. Coco Hernández fue el personaje al que le dio vida en la película que narraba las internas de una escuela de danza, y fue este papel que combinó las tres pasiones de aquella joven que tenía una lista de sueños por cumplir.

El talento en canto, la actuación y el baile llevaron a Irene a lo más alto. Las canciones “Fame” y la balada “Out Here On My Own” que grabó marcaron récords de ventas y se convirtieron en los himnos de la década. Para 1983 ya era una estrella consagrada que repitió sus éxitos con la segunda película de baile, de la que también estuvo a cargo de la faceta musical del film. Y volvió a brillar, con el reconocimiento del público y con diversas premiaciones como el Globo de Oro por la canción “What a feeling”.

La música comenzó a ser el eje de su vida y decidió dedicarse a esta faceta con la que realizó el lanzamiento de su primer disco llamado Carismatic y participar de diversas canciones para producciones fílmicas. Entrados los años 90 se alejó de la fama y bajó su perfil, aunque continuó con su carrera musical. En 2002 fundó la banda Hot Caramel con el que se presentó en diversos eventos y brindaba shows, hasta el momento de su muerte.