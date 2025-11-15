Xiomara Calderón Santiago, quien mejor se dio a conocer en el mundo del entretenimiento y creación de contenido puertorriqueño como Xiomara “La Golda”, murió hoy, sábado, por razones que aún no se conocen.

El productor Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”, reveló el deceso de la influencer que se destacó por su personalidad energética, picardía al comentar, sus destrezas en el baile y canto, así como su reciente transformación física que compartió con la audiencia.

“Xiomara se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo. El vacío que deja en sus familiares y allegados va mas allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido“, destacó Molusco en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“Nos queda el recuerdo de su personalidad, su humildad, su entrega, responsabilidad, su sabor en la pista de baile y claro, su risa única”, sostuvo el también radiolocutor, exhortando a sus seguidores a mantener a los padres de la joven creativa en sus oraciones, y “que siempre expresen el amor a sus seres queridos, porque esto nos vuelve a enseñar lo frágil que es la vida”.

“Gracias por tanto, Xiomi. Tu ausencia se siente y duele demasiado en el alma, estoy triste con cojones. Te recordaré siempre 🙏“, concluyó Pabón.

Su última publicación

En el día de ayer, Xiomara llegó a compartir una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde se mostró agradecida en el punto que se encontraba su vida.

“Me siento agradecida. Me siento bendecida. Me siento en un tiempo que resurge un momento nuevo”, escribió la creadora de contenido.

“Si se tira una oración a Dios de repente en lo que queda de día, pídale a papá Dios que tenga control de todo en mi vida”, añade.