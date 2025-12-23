George Clooney está viviendo uno de los momentos más tristes de su vida: su hermana Adelia Zeidler murió a los 65 años como consecuencia de un cáncer.

Fue el propio actor quien decidió dar a conocer la noticia y, en medio del dolor, compartió con el mundo unas emotivas palabras de despedida. “Era mi heroína”, destacó.

Adelia “Ada” Clooney -Zeidler era su apellido de casada- falleció el viernes 19 de diciembre. Según su obituario “falleció en paz rodeada de sus seres queridos en el hospital St. Elizabeth Healthcare” de Edgewood, Kentucky, donde vivía.

“Mi hermana, Ada, era mi heroína”, confió Clooney a la revista People luego de su pérdida. “Enfrentó el cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente. Amal y yo la extrañaremos terriblemente”, completó el protagonista de Jay Kelly.

Ada nació el 2 de mayo de 1960 y fue la única hermana de la estrella de Hollywood. Hija del periodista y conductor de televisión Nick Clooney y de la escritora Nina Bruce Warren, su vida también estuvo cruzada por el mundo del arte y la literatura. Durante sus años de estudio fue reconocida con el National Merit Scholar, un título académico muy prestigioso en los Estados Unidos que se otorga a estudiantes de secundaria con rendimiento excepcional.

Su pasión por la lectura la conectó luego con otros lectores en un club de lectura local. También, según su obituario, fue miembro del Augusta Art Guild y exmariscal del tradicional Desfile Anual de Navidad de Augusta, una distinción reservada para los integrantes más queridos de su comunidad.

Según recordó People, Ada realizó sus estudios universitarios en Louisville y en Northern Kentucky y trabajó durante un tiempo como contadora. En 1987 se casó con el capitán del ejército retirado Norman Zeidler. En la boda, que se celebró en Augusta, George Clooney tuvo una participación especial: fue el encargado de leer los pasajes de la biblia elegidos para la ocasión. “Todo el pueblo ayudó con la boda. No lo habríamos logrado sin ellos”, recordó en aquel momento Nina, su madre.

13 Fotos El representante de George Clooney confirmó el sábado que el actor se ha casado con la abogada de derechos humanos Amal Alamuddin, en Venecia.

Ada llevaba una vida muy tranquila lejos de los flashes que apuntan todo el tiempo hacia la figura de su famoso hermano. Sin embargo, en algunas oportunidades quedó en el centro de la escena. Así sucedió el día que el actor se casó con Amal Clooney en Venecia. A la boda -que se celebró en la mítica ciudad italiana el 27 de septiembre de 2014- Ada asistió junto a su familia.

El golpe más duro que recibió Ada a lo largo de su vida fue la muerte de su esposo, quien falleció el 11 de octubre de 2004 a causa de un ataque al corazón. Junto a él tuvo a sus dos hijos, Nick Zeidler y Allison Zeidler.

Una carrera frustrada

“Hay una parte de mí a la que le habría gustado mucho convertirse en una actriz famosa o algo así”, confesó Ada en una entrevista que le concedió al New York Daily News. “Disfruto actuar y se me daba bastante bien, pero no tenía la piel lo suficientemente gruesa para ello”, sumó en ese momento.

En esa charla, la mujer también hizo referencia a su hermano y reveló que, por un tema de privacidad y precaución, no tenía agendado el número de teléfono de George. “Él puede llamarme y lo hace ocasionalmente, pero el correo electrónico es más conveniente para ambos”, confesó.

El último adiós a Ada Zeidler tuvo lugar en la Iglesia Católica de San Patricio en Maysville, Kentucky, y estuvo a cargo del Reverendo Augustine Aidoo. El entierro privado tuvo lugar en el Cementerio de San Patricio en Washington, Kentucky.