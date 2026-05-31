Matt Brown, conocido por aparecer en el reality show Alaskan Bush People de Discovery Channel, murió a los 42 años, según confirmó su hermano Solomon Isaiah “Bear” Brown a través de redes sociales.

De acuerdo con Bear, el cuerpo de Matt fue encontrado el sábado 30 de mayo en un río del estado de Washington. En un video publicado en Instagram, el integrante de la familia Brown explicó que las autoridades lograron identificar el cadáver pocas horas después del hallazgo.

“Encontraron un cuerpo en el río y fue identificado como Matt”, expresó Bear en la grabación, donde también aseguró que la familia atraviesa un momento difícil tras la noticia.

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El hermano del fallecido indicó que, aunque todavía faltan los resultados oficiales del forense, todo apunta a que las heridas habrían sido autoinfligidas. Bear admitió que, pese a las luchas personales de Matt durante años, nunca imaginó que pudiera hacerse daño.

Matt Brown había hablado públicamente sobre sus problemas de abuso de sustancias y, desde hace tiempo, mantenía una relación distante con parte de su familia. Según Bear, recientemente ambos retomaron contacto luego de coincidir inesperadamente en una tienda Walmart antes de que él viajara a Florida.

Tras ese encuentro, Matt le confesó que había sufrido una recaída. “Le dije que volviera a intentarlo, que buscara ayuda y rehabilitación si era necesario”, recordó Bear al relatar una de las últimas conversaciones que sostuvo con su hermano.

Bear también reveló que otro de sus hermanos, Noah Brown, estuvo presente en el lugar donde fue localizado el cuerpo y colaboró con las autoridades durante el proceso de identificación.

La noticia se produce días después de que Bear compartiera un video en TikTok mencionando reportes relacionados con Matt, aunque en ese momento señaló que no podía confirmar la información de manera independiente.

Matt Brown formó parte del popular programa Alaskan Bush People, serie que seguía la vida de la familia Brown mientras vivían alejados de la civilización en zonas remotas de Alaska y Washington. Con el paso de los años, el exintegrante del reality se alejó del programa mientras enfrentaba problemas personales y procesos de rehabilitación.