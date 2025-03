Camilo Sesto vuelve a hacer noticia por sus hijos. Y es que, durante el fin de semana, una mujer española de 42 años aseguró ser la hija biológica del fallecido cantante y sostuvo que está dispuesta a someterse a pruebas de ADN para demostrarlo.

Así lo informó el programa “Fiesta” de Telecinco, que dio a conocer que uno de sus colaboradores se contactó con esta persona cuya identidad no ha sido revelada y dijo que lo ha “pasado muy mal por la situación”.

La presunta hija del intérprete de “Algo de mí” ha permanecido toda su vida callada y ahora quiso romper el silencio, porque solo quiere “conocer la verdad y tener el derecho de saber de dónde vengo”, sostuvo en la entrevista que le dio al medio según recogió La Vanguardia.

En el espacio, el periodista Sergio Garrido, quien aseguró haber hablado con la mujer, contó que, según el testimonio de ella, su nacimiento habría sido fruto de una breve relación que Camilo Sesto mantuvo en secreto con su madre, quien al parecer le ocultó la información a su hija.

Sin embargo, según relató esta última en el programa, su progenitora finalmente lo terminó reconociendo. “Mi madre siempre me lo ha negado hasta hace poco que me dijo que sí, que era verdad, pero que ella no quería ser la p*ta de España”, aseveró.

La entrevistada se enteró de este supuesto noviazgo cuando falleció su progenitora y encontró unos diarios que ella dejó poco antes de morir. En estos escritos se reveló quién era su padre y cuando ella supo, Camilo Sesto ya había muerto. La presunta hija del intérprete sostiene tener un gran parecido con él y aseguró que, debido a esto, mucha gente le ha preguntado si el artista es su padre.

“Cuando yo ponía fotos en Facebook siempre me decían que me parezco mucho a él, mucha gente me lo pregunta directamente. De verdad que cuando yo me enteré él ya estaba muerto, no pude hacer nada porque yo me conozco y hubiera ido a su casa. Hubiera hecho lo posible”, manifestó en “Fiesta”.

Junto con ello, la presunta hija de Sesto afirmó que está “dispuesta a hacerme la prueba de ADN, y espero que los herederos de Camilo Sesto colaboren”.

En ese sentido, Garrido contó que ella ya se conoce con la única hija de Sesto, quien ahora se hace llamar Sheila Devil, y que existe una buena relación entre ambos. De hecho, ella misma indicó que se contactó con ella por videollamada al que ya le habría propuesto hacerse una prueba genética.

“He hablado con Camilo hijo por videollamada, él ya lo sabe y ya me conoce. Si Camilín quiere nos haremos las pruebas, pero solo si él quiere. Yo no voy a obligarle a nada jamás”, señaló la mujer.

Sin embargo, no tendría una buena relación con Lourdes Ornelas, la madre de Devil, quien aparentemente cree que la historia es falsa. En “Fiesta” y según consigna el medio local 20 Minutos, indicaron que “Lourdes Ornelas dice que (esta) es una historia bastante antigua, que lleva presionándolas a ella y a su hija mucho tiempo, que la tienen bloqueada, dice que esa historia es totalmente falsa”.

Es importante mencionar que, en la misma entrevista, la presunta hija de Camilo Sesto sostuvo que su “intención no es manchar su legado ni obtener fama. Solo quiero conocer la verdad y tener el derecho de saber de dónde vengo”.

Hasta el momento, ningún familiar del artista ni ninguna persona de su entorno legal se ha referido a esta situación, que podría tener implicaciones en la herencia del cantante si se reconoce jurídicamente que esta mujer es hija de Camilo Sesto.