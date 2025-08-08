Por medio de las redes sociales se confirmó el fallecimiento de Breyner López, papá del artista urbano Beéle, el pasado 7 de agosto. Aunque el cantante no ha publicado en sus redes sociales, “Dímelo King” fue el encargado de comunicarlo a sus seguidores.

“Se informa que Breyner López, padre del artista Beéle, acaba de fallecer a causa de un infarto. Desde la plataforma de Dimeloking compartimos nuestra solidaridad en este momento difícil”, aseguró.

De la misma manera, se conoció que Breyner López se encontraba en la Clínica Portoazul de Barranquilla, en Colombia. Hasta el momento Beéle no se ha pronunciado frente al fallecimiento de su padre.

PUBLICIDAD

Por medio de las redes sociales se conoció el último vídeo grabado por el papá de Beéle, allí pedía ayuda a sus seguidores para poder colocar unos reductores de velocidad en una calle de Barranquilla.

“Los buses, carros y motos pasan embalados por aquí. Vamos a realizar un bingo para recaudar fondos y para los regalos vamos a acudir a los comerciantes del sector. La idea es colocar de cuatro a seis policías acostados (reductores de velocidad), por eso hago este vídeo”, puntualizó en días pasados.

En ese mismo vídeo, las personas enviaron su mensaje de despedida para Breyner López: “Ojalá ese bingo se haga es la voluntad del señor Breyner para beneficio de su cuadra”, “Que triste noticia tuve la oportunidad de compartir contigo un gran persona y buen padre, descansa en paz” y “Mereces estar en un lugar hermoso, descansa en paz”.