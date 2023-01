A través de sus redes sociales, la cantante Natalia Jiménez desmintió que esté planenado un reencuentro con sus excompañeros de La Quinta estación, grupo con el que inició su carrera en la música y con el que supuestamente se reuniría en España en los próximos meses.

Mediante un mensaje en video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la cantante reveló que en los últimos días han circulado varias versiones al respecto, incluso que se estaría intentando vender una gira por su país natal de la icónica banda de pop.

Jiménez calificó dichos actos como fraudulentos; incluso, aseguró que el nombre de su antiguo grupo está siendo usado de manera ilícita, pues tanto ella como otro de sus colegas son dueños de éste y jamás han dado su autoricación para que sea explotado.

“Es mentira que se esté planeando una reunión de mi antiguo grupo musical.Tenemos evidencia de que se ha estado anunciando de forma fraudulenta un supuesto reencuentro y que se está intentando vender una gira en España con el uso ilícito del nombre de mi agrupación”, se le oye decir.

Además, la española reconoció que no es la primera vez que algo así sucede, por lo que pidió a sus fans y a los medios de comunicación que no caigan en este tipo de noticias que no sólo son falsas, también incurren en un delito.

“Hago un llamado a los empresarios y medios de comunicación (para) que tengan precaución y no se dejen engañar. Estas personas tienen acuerdos y sentencias que no les permiten usar bajo ningún concepto nuestra marca. Ya ha sucedido con anterioridad que se intenta hacer uso de la misma, habiendo sido el resultado favorable para nosotros”, agregó.

Asimismo, recalcó que de ser necesario tomará medidad legales para evitar que alguien salga afectado.

¿Qué fue de La Quinta estación?

La quinta estación fue una reconocida banda de pop que tuvo gran éxito durante la primer década de los 2000. Originaria de Madrid, estuvo compuesta por Sven Martín, Pablo Domínguez, Natalia Jiménez y Ángel Reyero.

En 2001 lanzaron su primer disco titulado " Primera toma”, de este material se desprende “¿Dónde irán?” sencillo que no sólo les abrió las puertas de Maéxico, también formó parte de la exitosa telenovela “Clase 406″, pero ese mismo año Sven Martín, compositor y creador del grupo decidió tomar un camino distinto y separarse de sus compañeros.

Su segundo disco “Flores de Alquiler” los consolidó como uno de los grupos más escuchados, gracias al tema “El sol no regresa”, donde mezclaron la música pop con el tradicional mariachi. Posteriormente lanzaron “El mundo se equivoca” y fueron galardonados con el Grammy latino a Mejor álbum vocal pop dúo.

Dos años más tarde la banda perdió a otro de sus integrantes, Pablo, y se mantuvo como un dueto hasta 2010, cuando Natalia anunció su carrera como solista.

Entre sus éxitos destacan canciones como: “Perdición”, “Algo Más”, “Daría”, “Me muero”, “Sueños rotos”, “Que te quería” y “Recuérdame”, sólo por mencionar algunos.