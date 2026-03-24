El reconocido artista urbano puertorriqueño Nicky Jam regresará a los escenarios de la Isla con un espectáculo el próximo 23 de mayo de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del género en los últimos años.

22 Fotos El artista cumple 45 años este 17 de marzo.

Tras una extensa gira internacional por América Latina, Europa y Estados Unidos, el intérprete vuelve a su tierra natal con el espectáculo titulado “El Regreso a Casa”, un concierto que marcará su esperado reencuentro con el público boricua luego de una década sin presentarse en el emblemático recinto.

“Este concierto significa todo para mí. Puerto Rico es donde comenzó mi historia, donde se formó mi sonido y mi identidad. Volver al Coliseo, frente a mi gente, es un sueño hecho realidad”, expresó el artista en declaraciones sobre el evento.

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Considerado uno de los pioneros del reguetón junto a Daddy Yankee, Nicky Jam ha construido una carrera internacional que trasciende la música, incluyendo participaciones en cine y múltiples emprendimientos. Su trayectoria ha sido reconocida con premios como los Billboard de la Música Latina y un Latin Grammy.

El artista ha logrado posicionarse como una de las figuras más influyentes del género con éxitos globales como “Travesuras”, “El Perdón”, “Hasta el Amanecer” y “X”, además de colaboraciones con artistas de renombre como Shakira, Enrique Iglesias, J Balvin y Steve Aoki.

El concierto, que cuenta con Primera Hora como auspiciador, traerá una propuesta enfocada en el origen, evolución y legado del reguetón, además de invitados especiales que acompañarán al artista en esta noche especial.

Los boletos estarán disponibles a partir del viernes 27 de marzo a las 10:00 a.m. a través de Ticketera y en la boletería del Coliseo. Se espera una alta demanda para este evento, organizado por la empresa VRDG Entertainment, debido a la magnitud del regreso del artista a la Isla.