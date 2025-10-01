Nicole Kidman solicitó el divorcio de Keith Urban después de 19 años de matrimonio, lo que supone un final sorprendente para una unión larga y aparentemente exitosa que unió a dos superestrellas del mundo del cine y la música.

La actriz ganadora del Óscar, de 58 años, solicitó el martes la disolución de su matrimonio con el cantante de country, de 57 años y ganador del Grammy, ante un tribunal de Nashville. Los documentos indican que la pareja ha atravesado “dificultades matrimoniales y diferencias irreconciliables”.

Kidman y Urban, dos de las mayores estrellas surgidas de Australia en las últimas décadas, han sido figuras habituales de la alfombra roja durante sus dos décadas de relación, con Urban acompañando a su esposa en los Oscar y Kidman asistiendo a eventos musicales como los Premios de la Academia de Música Country.

Los documentos incluyen una disolución del matrimonio y un plan de cuidado infantil acordado por la pareja y presentado para la aprobación de un juez.

“La madre y el padre se comportarán entre sí y con cada hijo de forma que se establezca una relación amorosa, estable, consistente y enriquecedora con el niño, incluso estando divorciados”, dice el plan de crianza permanente, utilizando un lenguaje común en los divorcios del estado. “No hablarán mal el uno del otro ni de los miembros de la familia del otro progenitor. Animarán a cada hijo a seguir amando al otro progenitor y a sentirse cómodo en ambas familias”.

El plan pide que Kidman sea la madre residente principal de las dos hijas de la pareja, de 17 y 14 años, y que las cuide durante 306 días al año, mientras que Urban se hará cargo de ellas los otros 59.

Las niñas han vivido en Nashville toda su vida y los documentos no dan ninguna indicación de que eso vaya a cambiar.

La presentación establece que cada padre gana más de $100,000 por mes y ninguno necesitará cuidado infantil ni manutención conyugal.

El plan de disolución del matrimonio establece una división aproximadamente igualitaria de los bienes conjuntos, y cada uno conservará todos los bienes que estén a su nombre, incluidos los derechos de autor y las regalías de su obra artística.

Los acuerdos detallados sugieren que el divorcio llevaba gestándose al menos más de un mes. Urban firmó el plan de crianza el 29 de agosto y Kidman el 6 de septiembre.

Se necesitarán al menos 90 días para que el divorcio sea definitivo según la ley de Tennessee.

Los representantes de Kidman y Urban no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico el martes.

Ambos criados en Australia, Kidman y Urban se conocieron en 2005 en un evento en Los Ángeles en honor a los australianos y se casaron en Sydney al año siguiente.

El matrimonio fue el primero para Urban y el segundo para Kidman , quien estuvo casada con Tom Cruise entre 1990 y 2001. Kidman también tiene dos hijos mayores con Cruise.

La pareja había descrito públicamente, pero con cariño, algunas dificultades matrimoniales, pero aún había pocas o ninguna señal de que se encaminaran al divorcio. Los medios informaron sobre su separación justo un día antes de la solicitud de divorcio.

El año pasado, en el estreno de la serie de Netflix “La pareja perfecta”, Kidman dijo a The Associated Press que el término no se aplicaba a ella y a Urban.

“Se van a meter en problemas si se consideran la pareja perfecta”, dijo. “No creo en la perfección”.

Unos meses antes, Urban rindió homenaje a Kidman y la hizo llorar cuando recibió el premio AFI Life Achievement Award.

Urban dijo que le mostró “cómo es realmente el amor en acción” cuando sus problemas de abuso de sustancias surgieron casi inmediatamente después de casarse en 2006.

“Cuatro meses después de casarnos, llevo tres meses en rehabilitación”, dijo Urban. “Nic superó todas las voces negativas, estoy seguro de que incluso algunas de las suyas, y eligió el amor. Y aquí estamos, 18 años después”.

Los papeles cinematográficos de Kidman incluyen “Días de Trueno”, “Eyes Wide Shut”, “Moulin Rouge” y “Las Horas”, por la que ganó un Premio de la Academia por su interpretación de la escritora Virginia Woolf. Más recientemente, ha trabajado en televisión, incluyendo las series “Nine Perfect Strangers” y “Big Little Lies”, por las que ganó premios Emmy como actriz y productora.

Urban ha sido una gran estrella del country desde la década de 1990, con éxitos como “Somebody Like You” y “Blue Ain’t Your Color”. Ha ganado cuatro premios Grammy y más de una docena de premios ACM.

Su separación fue reportada por primera vez por TMZ.