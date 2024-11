La aparición de Ninel Conde en un programa estadounidense desató comentarios en redes sociales sobre el aspecto del rostro de la cantante de 48 años, el cual luce muy diferente que el recordado por los cibernautas que también han seguido sus pasos como actriz en telenovelas como “Fuego en la sangre” y “Rebelde”.

Ninel, que inició su camino artístico tras participar en un concurso de belleza en 1995, se ha sometido a varios procedimientos estéticos que han modificado su rostro casi por completo.

La llamada “bombón asesino” apareció en el programa de televisión donde habló los recuerdos más bellos con su hijo Emmanuel, producto de su relación con Giovanni Medina, con quien se ha enfrentado en varias ocasiones por la convivencia con el menor de edad.

¿Eres tú Ninel Conde?

Los comentarios en la publicación del video de Ninel en el programa de televisión coinciden con la sorpresa de los cibernautas sobre el rostro de la cantante y lo diferente que se ve a comparación de tan sólo unos años atrás.

“¡Que manera de desfigurarse el rostro!”. “Jesús santísimo, pero qué rayos le pasó en la cara a esa mujer, está irreconocible!”. “Y el hijo ni la va a reconocer! No manches qué cambiada”. “Ay Cristo, ni la reconocí hasta que la escuché hablar, tan bella ella no necesita nada, ojalá y pare, es su vida y se respeta, pero no necesita nada eres muy bella”. “¡Parece otra! Una mujer que era tan bella”. “Lyn May mas joven”, se lee entre los comentarios del video que difundió el canal de televisión “Hoy Día”.

Ninel está consciente de la conversación que hay en torno a los cambios en su rostro, algo que dice, la tiene totalmente despreocupada, y mejor da consejos de belleza y de estilo de vida saludable, pues ella es un ejemplo de que con disciplina se puede mantener un cuerpo de impacto.