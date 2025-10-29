La cantante mexicana Ninel Conde compartió en sus redes sociales sentirse muy complacida con su nuevo color de ojos tras someterse a una queratopigmentación.

La artista compartió visuales en sus redes sociales en los que expresa lo satisfecha que está con el resultado. El procedimiento se realizó en una clínica de Nueva York, según compartió en una de sus publicaciones.

“Escogí verde olivo. ¿Por qué? Porque queda bien con mi tono de piel, mi color de cabello y he visto resultados muy hermosos y naturales”, expresó momentos antes de ser sometida al procedimiento que, según declaró, fue “rapidísimo” y conllevó menos de “20 minutos”.

“Estoy justo recién saliendo de la cirugía del cambio de color. Miren esta belleza de ojos. No puedo creer lo natural que se ve. Me encanta el color. Estaba dudando entre si grises o verde olivo o verde ‘jade’, pero no, nos quedamos con este. Este es el color verde olivo”, explicó.

En el mensaje que acompaña el video, la cantante expuso una reflexión sobre cómo asimila este paso estético.

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior”, escribió. “Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma”, agregó, y concluyó que “cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”.

Personalidades como el rapero cubano Osmani García “La Voz” y la intérprete dominicana Yailín “La Más Viral” se han sometido a la queratopigmentación.

En este procedimiento, el paciente se tatúa la córnea del ojo con un láser de ultraprecisión. De acuerdo con la Academia Estadounidense de Oftalmología (AAO, por sus siglas en inglés), esta cirugía puede conllevar posibles riesgos al no realizarse adecuadamente, como daños en la córnea, que pueden provocar opacidad, deformación, pérdida de líquido y pérdida de visión, entre otros.