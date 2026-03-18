La vedette cubana Niurka, quien vive en México desde hace años, sufre por la situación de la isla que la vio nacer, y entre lágrimas lamentó “la inmundicia” en la que las autoridades del país tienen a los habitantes desde hace años, crisis que se ha agravado en los meses recientes.

Cuba atraviesa una crisis multidimensional sin precedentes, caracterizada por un colapso energético que ha dejado a gran parte de la isla en la oscuridad tras desconexiones totales del sistema eléctrico nacional en marzo de 2026.

Políticamente, el poder sigue concentrado en el Partido Comunista bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel, quien enfrenta una presión externa intensificada por la administración estadounidense de Donald Trump que busca un cambio de régimen.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que espera tener “el honor de tomar Cuba, de alguna manera”. También habló de “liberarla”, en medio de conversaciones con las autoridades de La Habana.

La vedette, quien ha hecho carrera artística en México, lloró al hablar de la situación de Cuba, la cual calificó como de inmundicia gracias a, dijo, los políticos que la gobiernan y que no tienen interés en el bienestar de la gente.

Con lágrimas, Niurka expresó en una entrevista a “De primera mano”, que se siente esperanzada de que la gente ya no tiene miedo y que, en las calles, implora ayuda de quien sea, incluso del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

“No hay nada, no hay luz, no hay vida, hay tristeza, hay angustia, hay desespero; la gente ya está en la calle gritando que vaya Trump a salvarlos porque la gente quiere cualquier insignificante luz, quien sea, pero vengan a salvarnos, ¿sabes?, ese es el grito del cubano”, dijo.

Para Niurka, lo que Cuba necesita es que alguien intervenga por los cubanos.

“Si Trump ha ayudado a Venezuela y a otros países, el cubano le dice ‘aquí estamos, ayúdanos a nosotros también’, y eso me da mucha tristeza”, se sinceró.