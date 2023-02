La periodista puertorriqueña Bárbara Bermudo reapareció en las redes sociales para -a través de un vídeo- resumir su experiencia por los pasados años con el síndrome de ASIA, un padecimiento relacionado a los implantes mamarios de gel, silicona o soluciones salinas.

Hace dos semanas, la reportera abrió su corazón ante las redes sociales para revelar su sufrimiento por los implantes de seno que se puso hace 17 años y que recientemente fueron removidos.

“Hoy abrazo a todas las mujeres que me han escrito de que mi mensaje fue enviado por Dios a sus vidas, abrazo a todas las que recibieron confirmación a través de mi vídeo, y abrazo grandemente a las que quizás están comenzando a vivir este calvario. NO ESTÁS SOLA...”, escribió la comunicadora.

A continuación, el vídeo y el mensaje -en su totalidad- que publicó Bárbara Bermudo:

“Abro mi corazón con la intención de que este testimonio ayude a otras mujeres que puedan estar transitando por un momento como el que me tocó vivir a mi . En este vídeo resumo un poco mi experiencia de los últimos 5 años, mis síntomas y como entender el Síndrome de Asía " síndrome autoinmune/autoinflamatorio inducido por adyuvantes (ASIA, por sus siglas en inglés) o enfermedad por implantes mamarios que llego a mi vida sigilosamente, pero que gracias a miles de mujeres que vivieron lo mismo pude identificar lo que estaba padeciendo. Hoy abrazo a todas las mujeres que me han escrito de que mi mensaje fue enviado por Dios a sus vidas, abrazo a todas las que recibieron confirmación a través de mi vídeo, y abrazo grandemente a las que quizás están comenzando a vivir este calvario. NO ESTÁS SOLA, un ejercito está listo para ayudarte a colocarte las armaduras. Que este vídeo o lo próximo que compartiré sirva para ayudar a otras porque al final si decidí compartir esto tan personal es porque hay propósito de vida y tengo que ser obediente a la voz de Dios. @marioandresmoreno Gracias @davidrankinmd @dee.hicks_explant_liaison @angiepereztv @angelinemoncayo @dra.anamilenalozano @asiarecoveryoficial en Facebook pueden ir al grupo “Breast Implant illness and Healing by Nicole " Aquí estoy para lo que necesiten info@barbarabermudo.tv #breastimplantillness