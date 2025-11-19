La compañía de cruceros Norwegian Cruise Line (NCL) anunció este miércoles el estreno de su nueva producción musical ‘Rocket Man: A Celebration of Elton John’, un espectáculo que rendirá homenaje a la trayectoria del cantante británico a bordo de la nueva embarcación Luna a partir de abril de 2026.

El espectáculo incluirá éxitos como ‘Rocket Man’, ‘Tiny Dancer’, ‘Bennie and the Jets’ y ‘Don’t Go Breaking My Heart’, e incorporará imágenes de archivo de actuaciones históricas de la superestrella, informó la compañía en un comunicado.

También combinará voces en vivo, coreografías y vestuario inspirado en el estilo que tanto caracteriza al artista, marcado por gafas extravagantes, brillos y plumas.

El presidente y director ejecutivo de NCL, Harry Sommer, señaló que la compañía mantiene su trayectoria de innovar en el entretenimiento en el mar y destacó que le emociona especialmente celebrar la obra de Elton John, “un icono cuya influencia abarca varias generaciones”.

En esta misión de presentar propuestas vanguardistas, el Norwegian Luna presentará ‘HIKO: Innovation Meets Wonder’, un espectáculo de ciencia ficción que combina arte circense con imágenes de realidad mixta y la experiencia interactiva para niños ‘Sea of Discovery! An Under-the-Sea Festival’.

Entre la nueva programación, el crucero también ofrecerá ‘LunaTique’, una función exclusiva para pasajeros mayores de 21 años; ‘Syd Norman’s Presents: A Tribute to Eagles’, un homenaje a la banda estadounidense Eagles; así como fiestas temáticas en cubierta como ‘Island Nights’ y ‘Latin Live!’.

El Norwegian Luna es el nuevo buque de NCL y servirá como escenario para estas producciones, con el objetivo de ofrecer experiencias inmersivas y originales a sus pasajeros.