Sharon Osbourne, de 73 años, comunicó el 19 de octubre la muerte de su perro Elvis, un husky siberiano que la acompañó durante 14 años.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, compartió varias fotografías junto al animal y algunas con su fallecido esposo, Ozzy Osbourne.

En el mensaje, expresó: “No puedo creer que esté publicando esto, pero mi querido Elvis falleció esta semana. Me dio 14 años preciosos. Estuvo a mi lado hasta el final. Descansa en paz, mi querido niño”.

La pérdida ocurre menos de tres meses después de la muerte del legendario músico Ozzy Osbourne, quien falleció a los 76 años el pasado 22 de julio.

PUBLICIDAD

Una serie de despedidas para los Osbourne

Antes de la partida de Ozzy, la familia ya había atravesado otro momento difícil. En agosto de 2024, el artista británico comunicó la muerte de su perro pomerania, Rocky, de 15 años. En ese entonces escribió: “Hace dos días perdí a mi buen amigo Rocky, quien estuvo a mi lado durante 15 años. Nos vemos en el otro lado, amigo mío. Te querré siempre”.

Tras el fallecimiento del vocalista de Black Sabbath, la familia Osbourne emitió un comunicado a la revista “People”: “Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”.

Sharon y Kelly hallan consuelo en la cetrería

En septiembre, Sharon volvió a comunicarse públicamente. Compartió un vídeo en Instagram en el que aparecía con su hija Kelly durante una sesión de cetrería.

Acompañó las imágenes con un mensaje de gratitud hacia sus seguidores: “Aunque todavía me estoy adaptando, quería compartir algunas criaturas gloriosas con las que tuve la oportunidad de pasar una tarde. La conexión que se crea con estas poderosas aves se basa completamente en la confianza. Solo elegirán posarse sobre ti si sienten que estás a salvo y que no les tienes miedo. Es un vínculo que conozco muy bien, y la experiencia fue simplemente mágica”.

Agregó: “Los amo a todos y les agradezco profundamente la increíble cantidad de amor que siguen enviándome”.

Kelly Osbourne, de 40 años, también habló sobre cómo encontró alivio emocional en la misma actividad. En sus Historias de Instagram del 8 de septiembre escribió: “En medio de toda mi tristeza y dolor, ¡he encontrado algo que realmente me hace feliz! Nunca pensé que recuperaría mi sonrisa a través de la cetrería, pero lo hice”.

La hija de Ozzy y Sharon explicó que este contacto con la naturaleza la ayudó a sobrellevar el duelo junto a sus hermanos Jessica Osbourne, Louis Osbourne, Elliot Kingsley, Aimee Osbourne y Jack Osbourne.

Una etapa marcada por la pérdida y la unión familiar

Con la muerte de Elvis, Sharon Osbourne enfrenta una nueva despedida en menos de tres meses. Las publicaciones de ella y de su hija reflejan cómo la familia busca fortaleza en la memoria compartida y en los lazos que los mantienen unidos tras las pérdidas recientes.