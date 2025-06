( The Associated Press )

La estrella de Hollywood Blake Lively ha retirado dos de las acusaciones que presentó el pasado 31 de diciembre, en las que aseguraba que el también actor y director Justin Baldoni le habría causado “agravio emocional” a la actriz durante rodaje de su película ‘It ends with us’.

En el último capítulo en la batalla legal entre ambos, Lively ha retirado la décima y undécima causa de acción por las que la actriz acusó a Baldoni de haberle infligido “intencionalmente” y “negligentemente” agravios emocionales, según recogen dos cartas de los equipos legales de ambos actores enviadas al juez.

En el documento remitido al juez este lunes, uno de los abogados de Baldoni indicó que los representantes legales de Lively les informaron de que deseaba retirar sus acusaciones por “IED”, es decir, Trantorno Explosivo Intermitente, que se caracteriza por episodios de agresión verbal o física que pueden causar angustia.

En la carta del equipo de Lively, enviada al juez este martes (al día siguiente), se ha confirmado esta decisión por la que la actriz aceptó “voluntariamente” retirar sus demandas por daños emocionales el viernes 30 de mayo y que “lo hizo de buena fe para agilizar el litigio en el proceso contencioso ordinario dados los daños y perjuicios que prevé recuperar”.

Esta respuesta se debe a que el abogado de Baldoni sugirió previamente que dicha decisión se habría tomado para evitar cumplir con la petición al juez para que Lively facilitara información para identificar a quienes le dieron atención médica y los registros correspondientes sobre su salud mental.

El equipo legal de Lively aseguró que la actriz no se ha negado a revelar dicha información y fueron contundentes en su carta sobre las intenciones del equipo de Baldoni, al asegurar que la moción registrada solo tenía una única audiencia: “los medios de comunicación”.

Sin embargo, el letrado de Baldoni señaló que la actriz “sólo está dispuesta a retirar sus demandas sin perjuicio”, por lo que se “niega” a facilitar estos documentos y desea mantener el derecho a volver a presentar sus acusaciones en otro momento e, incluso, en otro tribunal.

Además, añade que “no puede tenerlo todo” y que si quiere retirarlas, su cliente tiene derecho a “una desestimación con perjuicio” para garantizar que no se vuelvan a presentar, según la carta.

La batalla legal entre Lively y Baldoni se remonta a finales de 2024, cuando la actriz denunció al actor y director de la cinta por acoso sexual y por comportamientos inadecuados durante el rodaje.

Lively acusó posteriormente a Baldoni y a su productora, Wayfarer, de ejecutar un plan para dañar su reputación tras la denuncia de acoso sexual y a su vez estos demandaron a la actriz y a su esposo, Ryan Reynolds, junto con su publicista, por intentar “destruir” su carrera. El juicio empezará el 9 de marzo de 2026.