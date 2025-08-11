La galardonada artista Olga Tañón formará parte de la nueva fase de la campaña “The Sounds of Puerto Rico” de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

En esta etapa se presentó un holograma de la estrella puertorriqueña, conocida también como ‘La Mujer de Fuego’, dando la bienvenida a los turistas en el aeropuerto.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, ofreció declaraciones durante una presentación especial celebrada en la Galeria Miguel Domenech del Edificio La Princesa en Viejo San Juan. “Con la integración de un holograma de Olga Tañón, desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, añadimos una experiencia innovadora y única para los visitantes que llegan a Puerto Rico. Queremos que desde el primer momento sientan la energía, la calidez y el sabor de nuestra Isla, y qué mejor manera que hacerlo a través de una de nuestras grandes exponentes musicales”.

Por su parte, Olga Tañón compartió su emoción por formar parte del proyecto.

“En los últimos cinco años, alrededor de 50 millones de personas han llegado a nuestra Isla del Encanto. Ser parte de esta exposición de bienvenida, que invita a conocer o revivir nuestros sonidos —a través de nuestra música, nuestra cultura y el corazón de nuestra gente, mediante la tecnología— es para mí un honor que me llena de orgullo. Cada vez que regreso y entro a mi Isla, se me eriza la piel y se me llena el corazón, porque “yo soy de aquí”. Agradezco a nuestra Compañía de Turismo de Puerto Rico por hacer posible esta campaña, que sin duda dejará un impacto positivo en el conocimiento y la actitud de cada persona que recibamos”.

La campaña “The Sounds of Puerto Rico” comenzó con activaciones en la Plazoleta del Coliseo de Puerto Rico durante noches de conciertos, y en estaciones del Tren Urbano. También incluyó rotulación especial en los interiores del Coliseo José Miguel Agrelot, invitando a redescubrir los rincones turísticos de la Isla.

Posteriormente, se lanzó la segunda fase, que impacta directamente a los visitantes desde los terminales A, B y C del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y en el área de recogido de equipaje. Además, todos los fines de semana, hasta el domingo 14 de septiembre, se llevarán a cabo eventos con música en vivo, DJs y artesanos en Ventana al Mar, en Condado.