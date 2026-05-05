Entre risas y con humor Olivia Wilde respondió a los comentarios negativos sobre su apariencia, después de que una entrevista reciente en la alfombra roja se hiciera viral por motivos inesperados.

La actriz y directora, de 42 años, conversó con SFGate durante el Festival Internacional de Cine de San Francisco el pasado 24 de abril, previo al estreno de su nueva película, The Invite. No obstante, en redes sociales algunos usuarios comenzaron a criticar su aspecto, asegurando que se veía “con los ojos saltones” y “muy delgada”, e incluso la compararon con Gollum, el personaje de Lord of the Rings.

Ante estas reacciones, Wilde respondió con ironía en un video publicado el domingo en sus historias de Instagram. En el clip, mostró una captura de la entrevista junto a una imagen del personaje, mientras su hermano Charlie Cockburn intervenía con humor: “Olivia Wilde, ¿quieres responder a los rumores recientes de que eres un cadáver resucitado?”.

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“Escucha, es un lente ojo de pez”, respondió entre risas. “Y lo admito: ¿es mi mejor ángulo? No. ¿Es mi mejor look? Está claro que tampoco. Es una imagen impactante, eso sí”.

La directora de No te preocupes, querida añadió: “Era un lente ojo de pez. No sé por qué estaba tan cerca de la cámara. No tenía por qué. Bueno, eso no es cierto. ¿Tienes alguna otra pregunta?”. Luego remató con un comentario directo: “No estoy muerta”.

En el pie de la publicación, también bromeó sobre la participación de su hermano: “Tenía que ser mi hermanito quien me diera la mayor cantidad de problemas”.

Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de San Francisco, Wilde también habló sobre el rodaje de The Invite en la ciudad, junto a sus compañeros de reparto Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton. La cinta, dirigida por la propia Wilde y basada en la comedia española de 2020 Sentimental, sigue a una pareja —Angela y Joe— interpretada por Wilde y Rogen, cuya relación atraviesa dificultades. La historia da un giro cuando invitan a cenar a sus vecinos, Pina y Hawk, personajes a cargo de Cruz y Norton.

“Creo que aprovechamos al máximo todo lo que me encanta de esta ciudad”, comentó en la alfombra roja, según SFGate. “Es un crisol cultural increíble, y eso se nota. Marca el tono de la película”.

Asimismo, durante una sesión de preguntas y respuestas tras la proyección, destacó la dinámica con su coprotagonista: “Seth y yo ya habíamos trabajado juntos, así que sabíamos que teníamos una conexión especial. Nos gusta decir que podemos hablar al mismo tiempo que nos escuchamos, y que disfrutamos discutir. Fue muy divertido. Nos encantaba debatir y gritarnos a la cara”.

Antes de The Invite, coescrita por Rashida Jones, Olivia Wilde ya había dirigido La noche de las nerds (2019) y No te preocupes, querida (2022).