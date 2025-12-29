La situación del actor Tylor Chase, reconocido por interpretar a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon “Manual de supervivencia escolar de Ned”, ha generado conmoción tras hacerse públicas imágenes de su vida en situación de calle en Los Ángeles.

Ante la visibilidad del caso, su padre, Joseph Méndez Jr., concedió una entrevista exclusiva al medio británico “Daily Mail” para aclarar que la familia no ha dejado desamparado al joven de 36 años y detallar el deterioro de su salud mental y sus adicciones, factores que lo llevaron a su circunstancia actual.

Según las declaraciones de Méndez Jr., la estabilidad de su hijo comenzó a fracturarse hace una década. A los 26 años, Chase fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar, condiciones que se agudizaron con una dependencia severa al alcohol y sustancias ilícitas.

Su progenitor, quien se desempeña como agente inmobiliario, explicó que el actor ha pasado por ciclos de recuperación y recaídas.

“Es una persona maravillosa cuando es Tylor; decidió suspender la medicación y reanudó el consumo de sustancias”, afirmó Joseph. El padre subrayó que, desde 2021, la familia intentó brindarle asistencia médica y profesional de diversas formas, pero el actor se ha resistido sistemáticamente a recibir ayuda institucionalizada.

La investigación realizada por el medio inglés señala que el deterioro del actor se ha reflejado en su historial legal reciente. Desde 2023, Chase acumula al menos 12 casos penales, principalmente relacionados con robos menores en tiendas y consumo de sustancias, aunque ninguna de las faltas ha escalado a delitos de mayor rango.

En un encuentro previo con Chase en las calles de Riverside, el propio actor mencionó estar bajo tratamiento con fármacos como Prozac, Adderall y Zoloft, asegurando que fueron recetados por un psiquiatra. Sin embargo, su padre sostiene que el abandono del tratamiento controlado ha sido el detonante principal de su situación.

Méndez Jr. enfatizó que tanto él como la madre del actor, Paula Mosisio, han buscado opciones de tratamiento durante más de diez años. Chase llegó a viajar a Georgia para vivir con su madre en un intento de estabilizarse, pero finalmente decidió abandonar el hogar para regresar a California y seguir un estilo de vida independiente en las calles.

La familia reiteró que mantienen su disposición para apoyarlo, siempre que el actor acepte someterse a los protocolos de salud mental necesarios para su condición.