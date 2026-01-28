La socialité y Dj Paris Hilton, de 44 años, se sinceró sobre cómo es vivir con un trastorno mental tras ser diagnosticada oficialmente con Disforia Sensible al Rechazo cuando tenía veintitantos.

Durante una entrevista en el más reciente episodio del podcast “The Skinny Confidential Him And Her Show”, Hilton contó que los síntomas del DSR es “casi como un demonio en la mente que te dice cosas negativas” y que, según ella, es común en personas con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.

Según Cleveland Clinic, la disforia sensible al rechazo (DSR) se produce cuando se experimenta un dolor emocional intenso debido a un fracaso o a sentirse rechazado. Esta afección está relacionada con el TDAH y los expertos sospechan que se debe a diferencias en la estructura cerebral.

“Es básicamente cualquier pensamiento sobre una percepción negativa. Si crees que alguien está siendo grosero o sientes algo, lo sentirás como dolor físico, y ni siquiera es real. Es casi como tener un demonio en la mente que te habla con comentarios negativos constantemente”, dijo.

“No se hablaba de esto cuando era adolescente. Siempre decían que era algo que solo tenían los niños pequeños y solo se mencionaban las partes negativas. Siempre estaba confundida”, afirmó.

“En la escuela era muy difícil para mí. Por más que estudiara, nunca podía recordar nada. Siempre estaba fallando los exámenes, en detención, metida en problemas. Era muy difícil”, admitió.