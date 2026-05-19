Los productores del reality “Survivor” (“Sobrevivientes”) de Grecia anunció la suspensión temporal de sus grabaciones y transmisiones tras un participante sufrir la amputación parcial de una de sus piernas mientras practicaba pesca submarina en la costa de la isla Saona.

El joven apicultor de 22 años, identificado como Stavros Floros, fue impactado directamente por un bote y la hélice le cortó la pierna izquierda por debajo de la rodilla y le causó lesiones en el tobillo derecho durante su descanso del programa de televisión que se realiza en República Dominicana.

Según Toronto Sun, las autoridades y la productora AcunMedya dijeron que Floros estaba “buceando sin una boya marcadora de superficie en un área frecuentada por embarcaciones turísticas” cuando un barco “lo golpeó accidentalmente”.

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Al momento de ser golpeado por la embarcación turística, Floros estaba practicando la actividad recreativa en su tiempo libre fuera de la competencia de desafíos.

Tras el grave accidente, Floros recibió atención médica tras ser trasladado a un hospital y los productores asumirán su tratamiento y rehabilitación.

La productora AcunMedya emitió una declaración tras el incidente:

“Después de nuestro anuncio inicial sobre el grave accidente que involucró a un concursante de Survivor en la República Dominicana, y por un sentido de responsabilidad hacia el público y, sobre todo, hacia el propio concursante, consideramos necesario aclarar las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente.

“Según la información disponible hasta ahora, el accidente parece haber ocurrido cuando un barco turístico hirió al concursante mientras pescaba fuera del proceso competitivo del reality show.

“Desde el primer momento, hubo una respuesta inmediata para proporcionar asistencia y transportar de forma segura al concursante herido, mientras que las autoridades portuarias competentes están investigando las causas del incidente para determinar completamente las circunstancias.

“El concursante permanece hospitalizado en estado grave pero estable y está fuera de peligro”.