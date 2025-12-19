¡Viene a celebrar la Navidad boricua con más sabor!

El cantautor Pedro Capó se unió a la empresa CC1 Companies para lanzar hoy el Capó Coquito, una propuesta que rinde homenaje a las tradiciones, la cultura y el espíritu festivo de Puerto Rico, con la cremosa bebida elaborada con Ron Capó añejo de 6 años.

El artista dio a conocer el lanzamiento de su coquito, que nace como una extensión natural del Ron Capó, licor que lanzó hace un año con el apoyo de Club Caribe Distillers. El nuevo producto también busca invitar al público a compartir, brindar y celebrar en familia durante una de las épocas más especiales para el pueblo puertorriqueño.

“Quise crear algo que honrara nuestras raíces, que celebrara los encuentros, las parrandas y esos momentos que nos unen generación tras generación. Hoy me emociona compartir con ustedes este coquito hecho con Ron Capó 6 años, añejado en las montañas de Puerto Rico. Más que una bebida, es parte de lo que somos”, indicó la voz de “Calma”, en declaraciones escritas.

Una creación del propio Capó, este coquito combina coco cremoso, vainilla suave, miel dorada y un delicado toque de canela, junto a ingredientes secretos cuidadosamente desarrollados por un “blend master” y un maestro ronero. Tras múltiples pruebas y ajustes, Pedro Capó aprobó personalmente el sabor final, logrando una bebida artesanal que une tradición, sabor y orgullo nacional en cada sorbo.

Por su parte, para CC1 Companies, esta colaboración representa una celebración doble: la innovación y el orgullo cultural, junto a su aniversario número 30.

“Celebrar los 30 años de CC1 Companies con un producto como el Coquito de Pedro Capó es celebrar nuestras raíces. Es una unión perfecta entre música, tradición y el sabor que nos define como puertorriqueños”, indicó Alberto de la Cruz, CEO de CC1 Companies.

El lanzamiento del Coquito de Pedro Capó trambién contará con un “Meet and Greet” que se llevará a cabo hoy en La Posita Azul en Piñones, desde las 6:00 de la tarde.