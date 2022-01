El periodista Jorge Ramos indicó este jueves que dio positivo a la covid-19 cuando se encontraba de vacaciones en las islas Seychelles, donde permanece aislado en un hotel desde hace días con síntomas leves de la enfermedad, pero con el ánimo alicaído.

El periodista de la cadena Univision se encuentra en Mahe, la isla más grande del archipiélago de las Seychelles, a donde viajó con toda la familia para disfrutar de unas vacaciones de fin de año.

Pero al tercer día desde su llegada a este paradisíaco archipiélago se hizo una prueba de la covid-19 al empezar a sentirse mal.

Tal y como el periodista explica, lo peor está siendo permanecer alejado de su familia, que regresó ya a casa, y las incertidumbres que le genera estar “atrapado en el paraíso” y desconocer “cómo ni cuándo” va a poder retornar a Miami, donde reside el presentador de Noticiero Univisión.

“Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir”, explicó el propio periodista en un artículo publicado en la web de Univision.

Ramos indicó que esta experiencia en las que iban a ser unas relajantes vacaciones ya le cambió y le va a “marcar mucho” en el futuro.

Según la página digital sobre la covid-19 de la Universidad Johns Hopkins, en las islas Seychelles se han registrado en el último mes 2,591 positivos y 7 muertos, para un total desde el inicio de la pandemia de 26,255 casos y 134 fallecidos.