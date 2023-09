( The Associated Press )

Después de que cancelara su concierto en Tijuana, debido a las amenazas que recibió por parte de un grupo delictivo, así como la cancelación de cinco fechas más en México, Peso Pluma esta envuelto en una nueva polémica, pero esta vez no se trata de nada relacionado sus presentaciones, sino al encontronazo que parte de su equipo de seguridad tuvo con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Hace seis días varias mantas aparecieron en la ciudad de Tijuana, mismas que fueron firmadas, presuntamente, por el Cártel Jalisco Nueva Generación y en las que le exigían no presentarse en el lugar o de lo contrario sería su último show.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el cantante se ha mantenido en completo silencio, lo que provocó que a su llegada al aeropuerto internacional de la capital mexicana, algunos medios de comunicación intentaran obtener sus primeras declaraciones, pero esto terminó en un desafortunado enfrentamiento entre un reportero y los escoltas.

De acuerdo con Alex Rodríguez, colaborador del programa “Siéntese quien pueda”, todo ocurrió alrededor de las 09:00 horas (9:00 a.m.) del 21 de septiembre, cuando las cámaras y micrófonos intentaron acercarse al joven, pero les fue impedido el paso por los elementos de seguridad.

Posteriormente, en el video que se mostró en la emisión, se observa como el reportero cae al suelo y el cantante de la “Doble P” aprovecha para seguir de lado sin decir una sola palabra,sin emabrgo, el conductor aseguró que no fue un simple accidente, sino que uno de los guardias le puso el pie a propósito: “Cuatro miembros de seguridad apartan a nuestro reportero, uno de ellos le pone el pie a nuestro reportero para que caiga al suelo y perdemos el equilibrio”, dijo Rodríguez.

Es importante mencionar que en las imágenes no se puede ver en ningún momento el rostro del artista, ya que aparece cubierto con una gorra, cubrebocas y lentes oscuros.

Peso Pluma. ( Agencia EFE )

Después de presentar las imágenes, el conductor dedicó un mensaje a Peso Pluma y aunque se mostró empático de que en ese momento no quisiera dar entrevistas, recalcó que nada justifica una agresión: “Hay que felicitarlo por todo lo que ha conseguido, pero esta forma de tratar a alguien como basura, no se puede permitir”, agregó.

PUBLICIDAD

Fans salen en defensa de Peso Pluma

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y aunque algunos reprobaron la actitud de los guardias de seguridad, otros más pidieron tener respeto en un momento tan complicado como las amenazas que recibió.

“En vez criticar al artista le deberían de recomendar a sus reporteros que sean más profesionales”, “lo amenazaron de muerte, no saben respetar a la gente”, “poco profesionales son ustedes, estaba amenazado, no quiere hablar”, “era obvio que no iba a responder comentarios”, “está pasando por algo muy grave, lo están amenazando, obvio que él no va a dar entrevistas”, “ven la situación en la que se encuentra y ahí van a hacerle preguntas”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento, Hassan (nombre real del artista) no se ha pronunciado al respecto.