PARÍS. El fiscal de París solicitó el jueves que el actor francés Gérard Depardieu sea declarado culpable y se le imponga una sentencia de prisión suspendida de 18 meses, en el último día del juicio de cuatro días por acusaciones de que agredió sexualmente a dos mujeres que trabajaban en una película con él.

El actor, de 76 años, está acusado de toquetear a una decoradora de 54 años y a una asistente de dirección de 34 años durante el rodaje en 2021 de la película “Les Volets Verts”. Él negó las acusaciones.

El fiscal pidió al tribunal “declarar a Gérard Depardieu culpable de estos asaltos sexuales”. También solicitó una multa de 20,000 euros (21,580 dólares).

El fiscal denunció la “negación total y la falta de autocrítica” de Depardieu. El actor no mostró ninguna reacción aparente.

Aunque los fiscales solicitaron una sentencia suspendida de 18 meses, Depardieu enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de 75,000 euros (81,000 dólares) si es condenado. Se espera que el veredicto, decidido por un panel de jueces, se emita en una fecha posterior.

La larga y célebre carrera de Depardieu ha convertido el juicio de cuatro días en una prueba posterior al #MeToo sobre la disposición de Francia y su industria cinematográfica para enfrentar la violencia sexual y responsabilizar a hombres influyentes.

Más temprano el jueves, los abogados de las demandantes calificaron a Depardieu de depredador sexual y “misógino” en su alegato final.

La abogada de la decoradora, Carine Durrieu Diebolt, dijo que él cometió mala conducta durante décadas hacia “gente pequeña” en el mundo del cine.

“Tal vez piensen que es un gran actor y amen sus películas”, dijo. “Depardieu también es un depredador sexual”.

Su estatus como actor de renombre mundial lo convirtió en un poder tanto artístico como económico en la industria cinematográfica, en contraste con las demandantes, quienes arriesgaban ser incluidas en listas negras si hablaban, dijo Durrieu Diebolt, denunciando lo que llamó un “sistema de impunidad”.

“Cuando toca los cuerpos de las mujeres, Depardieu está ejerciendo su poder sobre ellas”, afirmó.

El martes, Depardieu reconoció haber usado un lenguaje vulgar y sexualizado con la decoradora que lo acusó de agresión sexual. Dijo que la agarró de las caderas durante una discusión, pero negó que su comportamiento fuera sexual.

La abogada de la otra demandante, Claude Vincent, comenzó su alegato con una lista de varios minutos de palabras obscenas y otras expresiones vulgares rara vez escuchadas en una sala de audiencias, diciendo: “Así es como se comporta Gérard Depardieu en un set de filmación, esa es la atmósfera que impone a su alrededor”.

“No, no se puede separar al hombre del artista”, agregó la abogada. “Él es Gérard Depardieu, un misógino entre misóginos”.

La demandante, una asistente de cine, dijo que Depardieu le manoseó las nalgas y los senos durante tres incidentes separados en el set de filmación.

The Associated Press no identifica por nombre a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que consientan ser nombradas. Ninguna de las mujeres lo ha hecho en este caso.

Vincent señaló que Depardieu defendió al director Roman Polanski, acusado en el caso penal de agresión sexual aún no resuelto en Los Ángeles que lo llevó a huir a Europa en 1978. Hablando el miércoles sobre su carrera y vida, Depardieu mencionó a Polanski como “perseguido” durante 50 años.

“Algunos dirían que soy del viejo mundo. Ciertamente”, dijo.

Depardieu dice que “no es así”

Otras tres mujeres —una periodista, una exdiseñadora de vestuario y una comediante— también testificaron el miércoles en el tribunal que fueron agredidas sexualmente por Depardieu en 2007, 2014 y 2015. Esos casos están cubiertos por el estatuto de limitaciones.

El actor ha rechazado las acusaciones desde el inicio del juicio el lunes, diciendo que “no es así”.

El actor está siendo juzgado por un panel de tres jueces, no por un jurado, lo cual es normal para este tipo de casos. Los jueces no emiten su veredicto de inmediato, sino que generalmente deliberan durante semanas o meses.

Depardieu podría enfrentar otros procedimientos legales pronto.

En 2018, la actriz Charlotte Arnould lo acusó de violarla en su casa. Ese caso sigue activo, y en agosto de 2024 los fiscales solicitaron que vaya a juicio.