Gerard Pique no se anda con rodeos y le sacó la vuelta al último tema musical que lanzó Shakira junto con BZRP. El exjugador de la selección española y FC Barcelona asistió a la Kings League con un no tan lujoso Twingo, modelo de la marca Renault.

Esto se da luego de que Shakira y Bizarrap produjeron juntos, en el marco de las BZRP Music Sessions, un tema en el que la colombiana tronó contra Piqué.

El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023

La letra de la canción salpicó a varias marcas de renombre y una de ellas fue la imagen automotriz, pues sostuvo que el atleta cambió “un Ferrari por un Twingo”. Asimismo, la letra de la canción menciona que cambió “un Rolex por un Casio”, por lo que Piqué también había anunciado una colaboración con la marca de relojes Casio.

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión (...) Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está para tipos como tú”, lee la letra.

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni, aunque me llores, ni me supliques. / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique/ (...) Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda. / Te creíste que me heriste y me volviste más dura. / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, continúa.

Y en cada estrofa da un paso más: “Tiene nombre de persona buena, /claramente, no es como suena/. Es igualita que tú/ A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú.”

La colaboración entre Shakira y Bizarrap comenzó a hacer ruido desde antes de su lanzamiento. El lunes apareció la primera pista de este enigma cuando una avioneta sobrevoló durante varias horas algunas de las playas de Mar del Plata con un cartel de fondo blanco y letras oscuras en la que flameaba un mensaje: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 11.01.23″. La acción se replicó al mismo tiempo por el espacio aéreo de las playas de Miami, ciudad en la que la colombiana ha decidido instalarse tras su polémico divorcio del futbolista.

Lo que empezó como una gran historia de amor, entre una famosa cantante internacional y un futbolista de elite, terminó en una estrepitosa separación con rumores de infidelidad, hijos en el medio y un corazón roto. Tras 12 años juntos, la relación entre Shakira y Gerard Piqué había llegado a su fin. En medio de cuestiones judiciales, durante los últimos meses del año pasado se sumaron capítulos que fueron musicalizados por las canciones que fue estrenando. A finales de octubre la cantante publicó “Monotonía”, que por lo que dice en la letra, sus fans afirman que estaba dedicada a su expareja. Sin embargo, la anterior, “Te felicito”, que había estrenado en junio, parecía mucho más explícita.

Por el lado del “Biza”, hay un futuro muy promisorio con la actividad de vivo. Desde sus presentaciones en festivales como el Lollapalooza de Argentina, comenzó a hacer giras y tuvo un gran éxito en España. Sin embargo, más allá de su incipiente carrera como DJ, el pilar donde se sustenta la exitosa carrera de Bizarrap es su serie Music Sessions, que representa colaboraciones con los artistas más variados.

El artista argentino ha hecho música para proyectos con Nicky Jam, Duki, Thiago PZK, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Kea, Dillom, Paulo Londra, Villano Antillano, Residente y el español Quevedo, con el que estuvo durante varios meses en el tope de los charts. La lista sigue y es amplia. La reciente colaboración con Shakira sigue indicando que ese pilar sigue muy firme.