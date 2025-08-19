Playboy planea trasladar su sede global de Los Ángeles a Miami Beach y abrir un club Playboy allí.

La nueva sede en Miami Beach estará ubicada en la parte superior de un edificio de oficinas de lujo e incluirá estudios para apoyar la “creciente red de creadores” de Playboy. El club contará con un restaurante y una sección exclusiva para miembros, inspirada en la Mansión Playboy de Los Ángeles, informó la compañía el jueves en un comunicado.

“Miami Beach es una de las ciudades más dinámicas y culturalmente influyentes del país, lo que la convierte en el lugar ideal para la próxima etapa de Playboy”, dijo Ben Kohn, director ejecutivo de Playboy Inc., en el comunicado.

La primera edición de la revista Playboy se publicó en 1953, con Marilyn Monroe en la portada y en una foto desnuda a color en el interior como “Dulzura del Mes”.

El primer club Playboy abrió en 1960 en Chicago, que en ese entonces era la sede de la empresa, y posteriormente se inauguraron clubes en distintas partes del mundo.

En 2020, Playboy dejó de publicar su revista impresa mensual y pasó a enfocarse en contenido digital.