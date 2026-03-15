Pepe Calderón y el equipo de relevo de TeleOnce completaron ayer el Ironman 70.3 Puerto Rico, que se llevó a cabo en San Juan.

Calderón, que participó por tercera ocasión en el triatlón, acompañó a sus compañeros de “En la mañana”, Carlos Tolentino y Andrea Rivera, quienes participaron en la modalidad de relevo junto al ciclista Joel Nieves.

Tolentino se lanzó al agua de la laguna del Condado a las 6:55 a.m., cuando inició el evento con la natación. El meteorólogo nadó 1.2 millas y corrió hasta el área de transición en el Parque del Tercer Milenio, donde fue relevado por Nieves, quien completó la ruta de 56 millas a lo largo de la costa norte de la Isla en dirección oeste hacia el municipio de Dorado y de vuelta por la misma ruta para regresar al Parque del Tercer Milenio. Una vez allí cedió el turno a Rivera. Su etapa llevó a los participantes a través del Viejo San Juan en una corrida de 13.1 millas que culminó también en el Parque del Tercer Milenio, al lado oeste de la Batería del Escambrón.

“¡Qué carrera! Siempre es dura... siempre es dura y este año más todavía”, dijo Pepe Calderón en su cuenta de Instagram al revelar que su tiempo este año no fue el mejor, pero que está listo para comenzar a entrenar para la edición del año que viene.

Por su parte, Carlos Tolentino expresó en la misma red social que “fue bonito ver que tres talentos de @enlamananapr de @teleonce —Andrea Rivera, @pepecalderonpr y yo— participáramos en este gran evento, porque así demostramos que sí se puede mantener una rutina de trabajo intensa y, a la vez, retar el cuerpo y la mente dentro de este mundo deportivo y sano”.