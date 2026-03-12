Los periodistas Rafael Lenin López, Dennise Pérez y Carlos Weber se encuentran de celebración, ya que el programa "Primer Round“, transmitido a través de Magic 97.3 FM, celebró su segundo aniversario al aire.

La propuesta, que nació el 29 de febrero del 2024 como una visión ambiciosa del presidente de la emisora, Joshua Arzuaga, continúa marcando un precedente en la radio puertorriqueña al apostar exitosamente por información, análisis noticioso y música de los 80 y 90 para acercar a nuevas audiencias desde la banda FM.

“Apostar por noticias en FM implicaba romper paradigmas, pero los resultados han validado la visión”, expresó Arzuaga, en declaraciones escritas.

El espacio, que en su momento representó una movida arriesgada dentro del mercado radial, se traduce hoy a un éxito rotundo, particularmente con una audiencia más joven.

La producción dirigida por Jerry Ortega, que cuenta con la dirección audiovisual de Kcho Santiago y en la parte técnica con Andrés Caleb Rivera, conforman así un equipo de producción que ha sido clave en el desarrollo, identidad y evolución del proyecto.

“Llevar un programa informativo a la banda FM implicaba romper con décadas de tradición en la radio puertorriqueña. Apostamos a que había una audiencia ávida de contenido noticioso en nuevos formatos, más dinámicos y accesibles, y estos dos años han confirmado que el país sí estaba listo para consumir información desde otra frecuencia”, expresó López, en un comunicado de prensa.

Por su parte, Pérez destacó que “’Primer Round’ ha demostrado que la información de calidad puede llegar a nuevas audiencias cuando se presenta con inmediatez, análisis y una mezcla de seriedad y frescura”.

”Esta apuesta por innovar dentro de la radio FM ha rendido frutos, y estoy sumamente contenta con la respuesta del público”, resaltó la ahora directora de contenido de “Jugando Pelota Dura”.

El programa se distingue por segmentos originales como “Cuéntamelo Weber”, donde Carlos Weber enriquece el espacio con crónicas narrativas de sucesos que han impactado a la Isla durante años, aportando contexto histórico y profundidad humana a los temas que forman parte de la memoria colectiva del país, así como los informes del tránsito y el tiempo están a cargo de Miguel Ramos.

Con este segundo aniversario, “Primer Round" busca reafirmar su compromiso de elevar el estándar de la radio informativa en Puerto Rico y servir como puente entre la noticia y la ciudadanía desde una frecuencia más amplia.

Durante todo el mes de marzo, la audiencia tendrá la oportunidad de estar más cerca de los talentos en eventos especiales alrededor de toda la isla.

Como parte de la celebración, durante la semana del 16 al 20 de marzo, el programa realizará transmisiones en vivo desde el estacionamiento frente a las oficinas centrales de la Universidad Interamericana, a la orilla del expreso Las Américas. La audiencia podrá no solo escucharlos, sino también ver en vivo el programa mientras se transmite durante la mañana.