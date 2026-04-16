Unos videos publicados en redes sociales pusieron bajo atención a J Balvin y a su pareja, Valentina Ferrer. En los clips, ambos comparten escenas cotidianas con un tono humorístico, pero una marca visible en el rostro del cantante desató múltiples especulaciones.

El propio Balvin dijo en la conversación al sugerir, en tono de broma, que el golpe había sido causado por Ferrer. El comentario coincidió con otros videos recientes en los que la pareja recrea discusiones domésticas, como uno en el que el artista finge molestia porque no lo abrazaron al momento de dormir.

La mezcla de esos contenidos llevó a algunos usuarios a especular sobre una posible situación de pareja. Frente a esas versiones, el cantante decidió explicar lo ocurrido.

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Según dijo, el golpe fue accidental. Ocurrió mientras jugaba Jenga con una estructura de gran tamaño y una pieza terminó cayendo sobre su rostro. “Quité la que no era y me cayó en la cabeza”, señaló, al tiempo que mencionó que había recibido mensajes tras la difusión de los videos.

Con esa aclaración, descartó cualquier relación entre la lesión y una discusión doméstica. El episodio, sin embargo, deja ver cómo contenidos pensados desde el humor pueden ser interpretados de otra manera cuando circulan fuera de contexto.

Ferrer también compartió otro detalle que llamó la atención. La cercanía entre Balvin y el cantante canadiense Justin Bieber. Según contó, en momentos difíciles, Bieber solía comunicarse con él para saber cómo estaba.

Ambos artistas han hablado en distintas ocasiones sobre su salud mental y la presión de la exposición pública. En ese marco, ese tipo de gestos adquiere un significado distinto, más ligado al acompañamiento personal que a lo estrictamente profesional.