La fiesta de Mafer, una joven tabasqueña (Tabasco, México) se convirtió en tendencia nacional luego de que varios usuarios la compararan con un concierto o, incluso, una entrega de premios.

Y es que, no se trató de una celebración de 15 años cualquiera; en videos que circulan en redes sociales, se reveló que el evento contó con alfombra roja, invitados de lujo y hasta la presentación en vivo de grandes figuras de la música en español.

Galilea Montijo fue la encargada de conducir la alfombra roja y presentar a los invitados; mientras que Belinda apareció para cantarle las mañanitas a la festejada. Lo que más sorprendió a los usuarios fue que, en lugar de la tradicional banda, fueron Xavi, J Balvin y el grupo Matute los que amenizaron la fiesta.

PUBLICIDAD

Fuentes extraoficiales aseguran que en total la fiesta habría costado alrededor de 45 millones de pesos, lo que ha dejado la pregunta entre los usuarios ¿cuánto cuesta llevar a estos artistas a un evento privado?

¿Cuánto cobran J Balvin y Xavi por un evento privado?

El precio exacto por una fiesta privada suele variar dependiendo de múltiples factores: disponibilidad, fecha, lugar del evento, logística, equipo técnico, transporte y gastos de producción.

Sin embargo, de acuerdo con la plataforma Celebrity Talent International (CTI), el cantante colombiano tiene una tarifa base estimada que oscila entre 500 mil y 749 mil dólares (8.99 millones a 13.47 millones de pesos mexicanos).

En el caso de Xavi, uno de los nombres que han ganado popularidad dentro del regional mexicano, la misma agencia lo ubica en un rango de 150 mil a 299 mil dólares por presentación (2.7 y 5.4 millones de pesos mexicanos).

Este cálculo no incluye otros elementos del evento, como: renta del recinto, producción técnica, iluminación y escenario, transporte de artistas y staff, hospedaje, impuestos, etc.

Respecto a Belinda, se ha manejado que puede llegar a cobrar hasta 500 mil dólares (más de 8 millones de pesos) por un concierto privado, aunque no hay ninguna fuente que lo confirme.