El rostro de Yuri está dividiendo opiniones en Insatgram, donde la cantante de 58 años publicó un video en el que al parecer, un filtro no la favoreció, pues su rostro se ve extraño, así lo calificaron varios cibernautas que cuestionaron: “¿qué pasó con el rostro de Yuri?”.

“¿Lo de la cara es filtro o que?”. “Pensé que era una imitadora jajajaja ... está rara”. “Qué rara su cara, qué le pasó?”. “No parece ser la Yuri”. “Que ya no se ponga nada en la cara, se ve muy distinta”. “Dios... ya que se hizo en la cara se ve distinta”, se lee entre las reacciones.

La cantante asistió a varios programas de Monterrey, donde habló de su Euforia Tour, y en el comentado video aparece con un look de transparencias color rojo que complementa con un blazer del mismo tono.

La jarocha no ha dejado de recibir críticas por sus comentarios en contra de la comunidad LGBT+, quienes la han tachado de homofóbica, y como consecuecia, no se llenaron sus recientes shows en la Arena Ciudad de México y Arena Monterrey.

Yuri, quien también ha sido criticada por “copiarle” el show a Gloria Trevi y el vestiario a Lady Gaga, recibió ataques por parte de la comunidad hace unos meses, cuando lanzó el video “Euforia” , pues en el material, la cantante, que ha externado en varias ocasiones su desacuerdo con la adopción entre parejas del mismo sexo, utiliza la bandera con los colores del arcoiris, elemento que ha sido adoptado por dicha comunidad.

“Hasta donde llega la hipocresia de la gente. No Yuri, no somos banderitas de colores que te hacen quedar bien y lucir linda, somos gente real, que no olvida tus palabras”. “Como homosexual te digo que me parece una completa falta de respeto que utilices nuestra bandera, siendo la persona que eres, con los pensamientos y creencias que tienes, definitivamente eres la menos y ojalá sepas tratar de darle reflote a tu carrera lejos de nuestros símbolos, programas y demás cosas que nos representan como comunidad, comunidad de la que no eres parte”. “Irónicamente no apoya a la comunidad LGBTIQ+ pero en este video reúne todo el cliché de una artista que sí lo hace. #Yurilamenos”.

En entrevista reciente con EL UNIVERSAL, la intérprete de “La maldita primavera” dijo no tener miedo las críticas. La veracruzana ha decidido ignorar los comentarios que recibió de la comunidad LGBT+, que quiso hacerle ver que ha tenido actitudes homofóbicas.

“Mi forma de pensar no es lo mismo que mi forma de actuar, y creo que la gente no ha sabido diferenciar eso. Yo respeto a todos, incluso hasta a los ateos, me he sentado a la mesa con ellos”, mencionó.

Las polémicas declaraciones de Yuri

Yuri, abiertamente cristiana, se ha pronunciado varias veces en contra del derecho a la adopción entre personas del mismo sexo, sus palabras han sido repetidas en diferentes programas; ella se ha defendido y ha argumentado que a pesar de esa opinión, no es una persona homofóbica.

“Ese punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto. En México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño. A mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica.

“Este es mi punto de vista porque en mi instructivo de vida dice que hombre y mujer. Yo soy cristiana, y así como la gente lo hace y lo apoya, yo los respeto. No los juzgo, yo no soy ese tipo de persona. Obviamente en México no estoy de acuerdo con la adopción porque, vuelvo a repetir, hay mucho ‘burlying’”, señaló en su momento.