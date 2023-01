Shakira lo dijo y disparó en un minuto la ola de comentarios y a la opinión pública. Se trata de la marca reconocida de relojes llamada Casio, luego de que la artista lo mencionara en su más reciente canción con el artista Bizarrap. ¿Qué sucedió con la marca de relojes después de ser mencionada en la canción de la cantante colombiana?

Más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

PUBLICIDAD

Publicada bajo el título “BZRP Music Session #53″, Shakira lanza en ella frases como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Pero sin lugar a duda una de las cosas que más llamó la atención y que ha disparado la economía es lo que sucedió con la marca de relojes Casio después de ser mencionada en la canción de Shakira.

“Yo valgo por dos de 22 / Cambiaste un Ferrari por un Twingo / Cambiaste un Rolex por un Casio/ Vas acelerado dale despacio”, dice la letra.

Medios informativos relacionados a la economía indican que pese a desprestigiar a la empresa japonesa, Shakira, gracias a su mención logró el incremento de sus acciones.

17 Fotos El Internet se encendió con el nuevo tema de la colombiana junto a Bizarrap.

Por su lado, la sede española de la empresa Casio aprovechó la mención para comentar en sus redes sociales que cuentan con varios productos como relojes, calculadoras y teclados.