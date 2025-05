( The Associated Press )

Finalmente llegará lo que tantos millones de fanáticos de todo el mundo estaban esperando: la serie de la saga de Harry Potter, que estará disponible en HBO entre 2026 y 2027. Entre tanta ansiedad, desde la producción anunciaron quién será el niño que se ponga en la piel del mago más importante de todos los tiempos.

Se trata de Dominic McLaughlin, quien junto a Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley) fue elegido entre 32,000 actores infantiles para semejante desafío.

Según trascendió, el niño, que dará vida al mismo personaje que interpretó durante casi 10 años Daniel Radcliffe, habría nacido entre 2014 y 2016, por lo que tiene entre 9 y 11 años. Cabe destacar que las edades de los actores menos de edad no fue divulgada con el objetivo, según dijeron, de resguardar su intimidad.

“Estimado Sr. Potter, Srta. Granger y Sr. Weasley: nos complace informarles que tienen un lugar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Den la bienvenida a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley a la serie original de HBO,Harry Potter”, fue el posteo con el que la plataforma de streaming anunció a sus actores principales. Allí, se los pudo ver a los tres niños sentados sobre el césped y sonriendo frente a cámara.

“Después de una búsqueda extraordinaria liderada por los directores de casting Lucy Bevan y Emily Brockmann, estamos encantados de anunciar que encontramos a nuestro Harry, Hermione y Ron. El talento de estos tres actores únicos es maravilloso y no podemos esperar a que el mundo sea testigo de su magia en pantalla. Nos gustaría agradecer a los miles de niños que audicionaron. Fue un verdadero placer descubrir la gran cantidad de talento joven”, señalaron la showrunner Francesca Gardiner y el productor Mark Mylod en un comunicado.

Cabe destacar que previo a este proyecto que marcará un antes y un después en su vida para siempre, McLaughlin fue anunciado como estrella de Grow, una película que todavía no se estrenó y que, para sorpresa de muchos, rostro no aparece en cartelera (lo que seguramente cambiará después de interpretar a Potter).

En lo que respecta a los otros actores, John Lithgow, conocido por Conclave (2024) y The Crown (2016-2023), interpretará a Albus Dumbledore; Janet McTeer, de Mission: Impossible, será Minerva McGonagall; Paapa Essiedu, de I May Destroy You (2020) asumirá el papel de Severus Snape; Nick Frost, de Dying of Laughter (2004), dará vida a Rubeus Hagrid. Luke Thallon, de Patriots Day (2016) será Quirinus Quirrell, y Paul Whitehouse, de The Fast Show Live (1998) interpretará a Argus Filch.